Türkiye'nin insansız kara aracı UKAP göreve hazır

Türk savunma sanayisi firmaları, Savunma Sanayi Müsteşarlığının koordinasyonunda güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunuyor.

Aynı zamanda ürünlerin kabiliyetlerini artırmaya, gücüne güç katmaya da devam ediyor.

Zorlu testlerden geçti

Katmerciler'in geliştirdiği ve ASELSAN'ın silah sistemiyle donatılan UKAP, başarıyla sonuçlanan hareketli atış testlerinin ardından göreve hazır.

UKAP, her tür zorlu saha testlerinden başarıyla geçti. Çalışmalar sonunda insansız kara araçlarından ilki operasyonel olarak görev yapabilecek düzeye ulaştı.

İnsansız Hava Araçlarında gösterdiğimiz başarıyı İnsansız, Kara ve Deniz Araçlarında da göstermek için hız kesmeden çalışıyoruz. Özel sektörü UKAP’ın başarılı test atışlarından dolayı tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/Aaqlmow3B6 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) 4 Haziran 2018

Katmerciler ve ASELSAN iş birliği

UKAP, Katmerciler'in geliştirdiği ana platform ve ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'nden oluşuyor.

Araç, uzaktan kontrol fonksiyonuyla sıcak çatışma alanlarında görev yapabilecek.

Yurt içi ve sınır ötesinde güvenliği sağlayacak

Sahip olduğu özelliklerle karakollarda, şehir içi veya dışındaki operasyonlarda personelin güvenliğini azami düzeyde korunmasına katkıda bulunacak.

Platformun daha gelişmiş ve akıllı versiyonlarına yönelik çalışmalar ise Müsteşarlığın gözetiminde sürdürülüyor.

20'den fazlası teslim edilecek

UKAP, güvenlik güçlerinin insansız kara sistemi ihtiyacının karşılanmasında öncü ürünler arasında yer alıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 20'den fazla platformun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini açıkladı.

Paris'in yolunu tutacak

Katmerciler, UKAP'ın uluslararası pazarlarda tanıtımı ve bu alanda iş birlikleri için de çalışmalar yürütüyor.

Paris'te 11-15 Haziran'da düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’na (Eurosatory) katılacak olan Katmerciler, dünyanın önde gelen savunma sanayisi fuarlarından birinde UKAP'ı görücüye çıkaracak.

Daha önce Malezya'da beğenileri topladı

Platform daha önce de Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki Asya Savunma Hizmetleri (DSA) Fuarı'nda, bu ülkenin önde gelen savunma ve havacılık şirketi Deftech'in standında sergilenmişti.

Kaynak: AA