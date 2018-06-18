Türkiye’nin ilk uçak gemisi "TCG Anadolu" havadan görüntülendi

İnşaatı devam eden 'Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG L400 Anadolu' tamamlandığında 12 F35 savaş uçağı, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet Seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip olacak.

Çok amaçlı Amfibi savaş makinesi, 4 adet LCM çıkarma gemisi, 2 adet LCVP çıkarma aracı, 2 adet RHIB botu, 13 Altay tankı, 27 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) , 6 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT), 48 muhtelif araç, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu da yer alabilecek.

Gemide ayrıca 1410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. 1165 metrekare gemi havuzu, 1880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor.

“İnsani Yardım Operasyonları’nda da kullanılabilecek”

Montaj ve entegrasyonu Aselsan ve Havelsan tarafından yapılacak olan TCG Anadolu uçak, helikopter ve askeri araçları taşımasının dışında insani yardım operasyonlarında da kullanılacak.

5 bin mülteci tahliyesi, 81 konteyner, 5 bin 200 metre kare araç park kapasitesine sahip gemi yakıt ihmali yapmadan Türkiye’den Amerika’ya gidip gelebiliyor.

Ayrıca geminin içerisinde hastane, tam teşekküllü iki ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, yanık ünitesi, 32 yatak kapasiteli tıbbi alanlar, diş tedavi odası, karantina ve enfeksiyon odaları da yer alacak.

Gemide 1223 askeri personel görev alacak.

“Türkiye’nin en büyük askeri gemisi”

Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı askeri gemisi olma unvanına sahip TCG Anadolu hakkında bilgi veren Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, “Türkiye’de şu ana yapılmış olan en büyük askeri gemi. 231 metre boyunda 32 metre genişliğinde 58 metre yüksekliği olan Deniz Kuvvetlerimize çok büyük mesafe aldıracak amfibi çıkarma gemisi. Mini bir uçak gemisi. 12 uçak alabiliyor. Tamamen Türk insanın yapmış olduğu güzel bir proje. Mayıs başı gibi yüzdüreceğiz” dedi.

Geleceğin savaş makinesi olarak öngörülen askeri gemi 9 ülkenin bünyesinde bulunuyor. TCG Anadolu’nun yapımı bittiğinde Türkiye ile bu sayı dünyada 10’a çıkacak.

“2020 yılına yetiştirilmesi planlanıyor”

Geminin seyir halinde de arka kapağı açıp içeriden çıkartma yapabildiğini ifade eden Kalkavan, “İçinden 4 tane yavru gemi çıkacak. Tank, mekanize araçlar taşıyabilen müthiş bir proje. Normal teslim tarihi 2021 Kasım ama biz bunu 30 Ağustos 2020 ile 29 Ekim arasında bir tarihte teslim etmeye çalışıyoruz. 1 milyon 200 bin metre kablo kullanıyor. Yüzlerce Türk insanın ve mühendisin emeğiyle yapılıyor. Yaklaşık 114 bloktan yapıyoruz. Bu havuzda gelecek nisan sonu mayıs başı yüzdüreceğiz. Devasa bir eseri hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

2 bin 500 kişiye iş imkanı

Projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük emeği olduğunun altını çizen Kalkavan, “Türkiye’de 2004 yılında başlayan bir milli gemi 'MİLGEM' harekatı var. Almanya’ya gemiler yapılıyordu. Amerika’dan hibe yolu ile geliyordu. Bu gemi milli gemi. Yerli ile milliyi ayırt etmek lazım. Burada yapıldığı sürece Türk insanı ile Türk mühendisleri yaptığı sürece buradaki yerlilik oranı yüzde 68’le bitirmeye çalışıyoruz. Ama bu gemi tamamen milli bir gemi. Sadece burada 2 bin 500 kişiye iş imkanı var. Yan sanayide de istihdam alanı oluşturacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA