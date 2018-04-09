Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu 7/24 izleniyor

"Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" olma özelliği taşıyan ve açıldığı 15 Aralık 2017'den bu yana yaklaşık 6,5 milyon kişiye hizmet veren Ümraniye-Çekmeköy hattının birinci etabı olan Üsküdar-Yamanevler Metrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kumanda ve Kontrol Merkezi'nden 24 saat izleniyor.

Yolcu güvenliği ile ilgili araç içlerinde ve istasyonlarda kamera sistemleri mevcut olan hat, yaklaşık bin civarında kamera ile takip ediliyor.

Hattın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 Aralık 2017'de hizmete girmesiyle bölge trafiğinde rahatlık sağlandı.

Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyonu bulunan sürücüsüz metroya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sürücüsü bulunmayan metro ve kumanda merkezinden edilen hattın merkezi görüntülendi.

"Araç içi yolcuların güvenliği için devamlı kontrol altında"

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı İşletme Şefi Ömer Taşkara, hattın yaklaşık 17,6 kilometreden oluştuğunu söyledi.

Tamamı 16 istasyon olan metro hattının, ilk etapta 9 istasyon olan birinci fazının yaklaşık 10,7 kilometrelik kısmı açıldı. Sürücüsüz hat şu ana kadar 6,5 milyon yolcuya hizmet verdi. Kumanda ve Kontrol Merkezi'nde görevli personel tarafından hat 7/24 izleniyor.

Taşkara, merkez kumanda birimindeki kameralarda istasyondaki tüm iç ve dış bölümünün takip edildiğini, araç içlerinde de kameraların olduğunu anlatarak, araç içinin de yolcuların güvenliği için devamlı kontrol altında tutulduğunu dile getirdi.

"Sistem, yolcularımız kapıya sıkıştığı anda yolcularımızın sıkışmasını engelliyor ve tekrar açılıyor. Kumanda merkezinde bu, arıza olarak karşımıza çıkıyor. Kumanda merkezi önündeki ekrandan bunu direkt görüyor. İlgili bölgeye bir personel yönlendiriyor. Personelin vereceği teyitle birlikte aracın hareketine izin veriyor. Yani yolcumuz kapıya sıkıştığı anda trenin kapıları kapanmadığı için tren çıkış yapmıyor."

Vagonlarda "acil durum" butonları bulunduğunu aktaran Taşkara, "Acil durum butonuna basıldığı anda araç içerisindeki kamera o basılan butonun bulunduğu bölgeye odaklanıyor ve acil durum diyafonu aracılığıyla kumanda merkezi butona basan yolcu ile irtibata geçiyor. Biz bunu direkt kameralardan takip edebiliyoruz. Durumun önemine göre bölgeye görevli personelimizi yönlendiriyoruz. Böylece müdahale etmiş bulunuyoruz" dedi.

"Acil durum eylem planlarımız var"

Şu an merkez kumanda biriminde 20 kişilik bir ekibin olduğunu ifade eden Taşkara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kumanda merkezimiz 7/24 aktif olarak çalışıyor. Her istasyonumuzun bir istasyon kontrol odası var. Bunların her birinin kendi sistemleri var. Bu sistemler kumanda merkezinde toplanıyor. Kumanda merkezinde tüm istasyonlar görülebiliyor. Örneğin, yürüyen merdiven arızaya geçti. Anlık olarak işletme odamıza yürüyen merdivenin arızaya geçtiği hem görsel hem de işitsel olarak geliyor. Biz bölgeye personel yönlendirerek arızanın giderilmesine çalışıyoruz."

Taşkara, acil durumların merkez kumanda biriminden yönetildiğine işaret ederek, "Acil durum eylem planlarımız var. Her acil durumun kendine ait senaryoları var. Acil durum meydana geldiği zaman ilk önce istasyonlarımızda yolcuyu bilgilendirme amaçlı acil durum anonsları devreye giriyor. Acil durum anonsları devreye girdikten sonra acil durum senaryoları devreye giriyor. Acil durumlarda tüm yürüyen merdivenleri yukarı yönlü çalıştırarak, yolcuları direkt istasyon çıkışına yönlendirerek, hızlı bir şekilde yolcuyu istasyondan tahliye etmiş oluyoruz" dedi.

Sürücüsüz metroda yolcuların dikkat etmesi gerekenler

Tren hareketlerinin tamamıyla otomatik gerçekleştirildiğini belirten Taşkara, sistemin doğru çalışması için kumanda merkezinden sürekli gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Taşkara, sürücüsüz metroda yolcuların dikkat etmesi gerekenlere değinerek, "Yolcularımıza hızlı ve zamanında hizmet verebilmemiz için sistemlerimize müdahale edilmemesi gerekmektedir. Zira yapılan her müdahale sürücüsüz metro olması sebebiyle teknik personelin onayıyla kaldırılacağından seferlerde gecikmelere yol açabilir. Yolcularımızdan isteğimiz; sistemlere herhangi bir müdahalede bulunmamaları. Olası bir olumsuz durumda istasyon görevlilerine bilgi vermelerini beklemekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: AA