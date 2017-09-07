Türkiye'nin ilk kadın bakanı vefat etti

Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Türkan Akyol, bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin seçilen ilk kadın bakanı ve ilk rektörü olan Akyol'un cenazesi, yarın Maltepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Peyman Türkan Akyol kimdir?

Peyman Türkan Akyol, 12 Eylül 1928'de İstanbul'da doğdu.

Asker babasının görevleri nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinde eğitim gören Akyol, Erenköy Kız Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1953'te tamamladığı fakültesinde asistan olarak çalışmaya başlayan Akyol, 1956'da göğüs hastalıkları uzmanı oldu. Akyol, Türkiye'nin veremle savaşında, göğüs hastalıkları alanında fakültesinde uzun yıllar görev yaptı.

Akyol, 1959-1962'de ABD'nin New York şehrinde, Albert Einstein Tıp Fakültesinde eğitimini sürdürdü. 1964'te göğüs hastalıkları ana bilim dalında doçent, 1969'da profesör olan Akyol, 1972'de Ankara Üniversitesi Senatosunda fakültesini, 1977'de Üniversitelerarası Kurulda Ankara Üniversitesini temsilen yer aldı. Akyol, on binlerce doktor ve uzman hekim yetişmesinde görev aldı.

Türkan Akyol, 1971'de Türkiye'nin ilk kadın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak göreve getirildi. Daha sonra parlamento dışından görev verilen 10 bakan arkadaşıyla hükümetten istifa eden Akyol, üniversite kliniğine döndü. 1980'de Türkiye'nin ilk seçilen kadın rektörü olarak üniversitesinin başına geçti.

Meclise 18. dönemde Sosyal Demokrat Halkçı Partinin (SHP) İzmir milletvekili olarak giren Akyol, 1993'te Kadın ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak bir kez daha görev yaptı.

Türkan Akyol, 1955'te evlendiği okul arkadaşı, meslektaşı Prof. Dr. Turhan Akyol ile 62 yıl boyunca yaşamını paylaştı, 2 erkek çocuk, 4 torun sahibi oldu.