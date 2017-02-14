Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanı genişletilecek

Çorum'da, çeşitli yaban hayvanlarının doğal ortama uyum sağlayabilmeleri ve hayvanların tanıtımlarının yapılabilmesi amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanı için 400 dönümlük yeni saha oluşturulacağı bildirildi.

Vali Vekili Adem Saçan ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdür Vekili Mustafa Gözler, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Çorum-Samsun karayolunun yedinci kilometresi Sıklık Tabiat Parkı içerisinde yer alan fauna tanıtım alanındaki yemleme çalışmalarına katıldı.

Saçan, burada yaptığı açıklamada, hayvanlara sahip çıkmanın insanların önemli bir vazifesi olduğunu, kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle hayvanların yem bulmakta zorluk çektiğini söyledi.

Hayvanların aç kalmaması için devletin kurumlarının yanı sıra insanların da üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkati çeken Saçan, "Yabani hayvanlara sahip çıkmak, her insanın vicdani görevidir. Bu mevsimde sadece parklarda değil, evimizin önünde veya nerede görebildiğimiz alan varsa artan yemek, ekmek parçalarını onların bulabileceği yerlere koymalıyız." dedi.

Fauna tanıtım alanının genişletileceğini bildiren Saçan, yeni oluşturulacak alanın yaban hayvanları için daha güzel bir ortam sunacağını kaydetti.

Hayvanlar için doğaya 10 ton yem bırakıldı

Gözler de Çorum'da kış döneminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya 10 ton yem bırakıldığını söyledi.

Yoğun kar yağışı ve dondan etkilenen yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak için kış boyunca yemleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Gözler, "2003-2016 yıllarında şube müdürlüğümüz tarafından doğal hayatı desteklemek maksadıyla doğaya 176 ton 862 kilo yem bırakılmıştır. Yine bu yıllar arasında 8 bin 429 hayvan aşılanmış, 4 bin 160 hayvan kısırlaştırılmış, 5 bin 31 hayvana işaretleme ve kayıt işlemi yapılmış, bin 753 hayvan sahiplendirilmiştir." diye konuştu.

İçerisinde 11 kızıl geyik, 12 karaca, 8 yaban keçisi, 5 ceylan ve 2 yaban tavşanı bulunan fauna tanıtım alanında yeni saha oluşturacaklarını dile getiren Gözler, "Mevcut 50 dönümlük fauna tanıtım alanı, buradaki yaban hayvanları için dar gelmektedir. Bu alan, parkın ziyaretçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanmaktadır. Bundan dolayı Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanı da olan tabiat parkında 400 dönümlük bir alan, yeni fauna tanıtım alanı olarak ihale edildi." ifadesini kullandı.

Yeni fauna alanının nisan ayında tamamlanmasını planladıklarını aktaran Gözler, söz konusu alandan yaban hayatı üretim tesisi olarak da faydalanılacağını, burada çoğalan yaban hayvanlarını kentin uygun yerlerine yerleştirilip fauna zenginliğinin artırılmasına katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi. AA