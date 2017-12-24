Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Yalova ili Altınova İlçesi sınırları içerisinde bulunan 197 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü'nde Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi inşa edilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların bütün alanlardaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Yalova'da bulunan Hersek Lagünü'ne Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi yapılacak.

Yaklaşık 500 bin lira yatırım bedeliyle inşa edilecek kuş gözlem kulesi, 2018'de tamamlanacak.

Alandaki kuş zenginliğinin ve çeşitliliğinin oluşturduğu estetik görsel güzelliğin tanıtılması, ilgi grupların, araştırmacıların ve alana gelen ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmesi amacıyla inşa edilecek kule, 18,5 metre yüksekliğinde olacak. 7 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek kulede, tabiata uyumlu olması amacıyla ahşap giydirme yapılacak.

Kuş gözlem kulesinin en önemli özelliği ise alana gelen yaşlı ve engelli bireylerin her kata rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak asansör sisteminin bulunması.

"Engelli vatandaşlar için hayatı kolaylaştırmak gerek"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, engelli bireyler için hayatın kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, "Engelsiz kuş gözlem kulesi gibi engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı yatırımları, temel insan hakları ve insan onurunun vazgeçilemez olduğu şuuruyla yaptığımız bütün yatırımlarda göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

Gözlem kulesinin 2018'in ilk çeyreğinde hizmete alınmasının planlandığını belirten Eroğlu, "Hersek Lagünü 197 farklı kuş türüne ev sahipliği yapması bakımından çok önemli. Öyle ki alandaki kuş türlerinin zarar görmemesi için İzmit-Yalova yolunu bağlayan Osmangazi Köprüsü'nün güzergahı değiştirilmiş ve köprü kavisli şekilde inşa edilmişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA