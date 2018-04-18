Dünyanın neredeyse her yerinde hava kirliliği alarm veriyor...

Otomobiller, uçaklar, enerji santralleri ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar dünyanın kirlenmesine sebep oluyor.

Her yıl 3 milyon insan dış ortamda hava kirliliğine maruz kalıyor ve hayatını kaybediyor. Kirli yakıtlara bağlı ölümler ise 4.3 milyon.

Genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin maruz kaldığı bu durum inme, kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklara neden oluyor.

Dünyada en kirli ilk 5 şehir; İran Zabol, Hindistan Gwalior ve Allahabad, Suudi Arabistan Riyad ve Al Jubail.

Türkiye’de medya takibinin önde gelen kuruluşu Ajans Press’in Türk Toraks Derneği’nden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre ise, 2017 yılında Türkiye’nin havası en temiz ili Artvin.

Türkiye’nin havası en kirli şehri de Amasya oldu. Yıl içerisinde kirlilik limitini aşan diğer iller; Bursa, Manisa, Adana (Meteoroloji), Denizli (Bayramyeri) ve Niğde olarak belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) limitlerine göre, Türkiye’de 180 istasyonun 156’sında geçen yıllara oranla daha fazla kirlilik tespit edildi. 62 istasyonda saptanan limit aşımının 180 günden fazla olduğu görüldü.

81 ilden 80'inin havası kirli

Dünya Sağlık Örgütü referans verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’deki 81 ilden 80’inin havasının kirli olması dikkat çekerken, büyük şehirlerdeki havası en kirli olan noktalar ayrıca belirlendi.

İstanbul’da Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi.

İzmir’de ise Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında.

Başkent Ankara’ya bakıldığında limitin aşıldığı ilçeler; Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Cebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler.

2016 yılı raporunda en temiz havaya sahip iller; Tunceli, Artvin, Çanakkale (Biga) ve Adana (Doğankent) olmuştu.

Kaynak: İHA