Türkiye'nin gururu hava araçları göreve böyle hazırlanıyor

Başarılarıyla Türkiye’nin göğsünü kabartan 3 pilot, hava araçlarının aylarca süren testlerini gerçekleştirip göreve hazır hale getiriyor.

Yüzde yüz yerli ve milli 3 hava aracı da terörle mücadelede etkin görev üstleniyor. Türkiye’nin gururu hava araçları TAI tarafından üretiliyor ve her geçen gün daha da güçlenip, teknolojik olarak geliştiriliyor.

TAI’de usta pilotlar tarafından test ediliyorlar

Milli imkanlarla üretilen hava araçları göreve çıkmadan önce zorlu testlerden geçiyor. O testler TAI'de usta pilotlar tarafından gerçekleştiriliyor. Pilotlar önce kendileri için hazırlanan özel kıyafetleri giyiyor. Ardından test uçuşuna çıkıyor.

Gökyüzünün yıldızları 3 Türk test pilotu; Murat Özpala, Arif Ateş, Ahmet Emre Yılmaz… Onlar üretimi ve tasarımı tamamen yerli ve milli olan ATAK helikopteri, HÜRKUŞ ve ANKA insansız hava aracının pilotları.

“Kendi hava araçlarını uçurmak onur verici”

27 yıllık helikopter pilotu Arif Ateş, silah ve güç sistemleriyle sınıfının en iyisi olan, Türkiye’nin göz bebeği ATAK helikopterini test ediyor.

“Pilotluk yapmak güzel bir iş ancak kendi hava aracını uçurmak çok daha onur verici” diyen Ateş, Yıllardır biz hep şuna alıştırıldık, ‘biz bir şey başaramayız.’ Hep başkaları tarafından yapılmış, üretilmiş, ‘siz bunları alın kullanılın bizim kontrolümüzde’ bir yaklaşımla yetiştirildik. Son yıllarda gördük ki biz de çok başarılı işler yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk uçuşumu yaptığımdan beri hayalini kuruyorum”

İlk milli ve yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ’un test pilotu Murat Özpala ise 29 yıldır pilotluk yapıyor.

Özpala, “Bu çocukluğumuzdan beri hayalimiz. İlk uçuşumu 1989'da yaptığımdan beri kendi yaptığımız uçakla uçabilmenin hayalini kuruyorum. Emin olun anlatacak kelime bulamıyorum. Müthiş bir keyif” dedi.

“Bulunduğumuz noktayı ileri taşıma için gece gündüz çalışıyoruz”

Ahmet Emre Yılmaz ise terörle mücadele etkin görev üstlenen ANKA insansız hava aracının pilotu. Yılmaz, Türk mühendislerinin, Türk pilotlarının katkılarıyla oluşan İHA’yı uçurmanın çok gurur verici, onur verici olduğunu belirtti.

Yılmaz, “Uçağın performansını daha da artırmak için bulunduğumuz noktayı daha ileri taşımak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber