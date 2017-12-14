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Buradasınız : » » Türkiye'nin ev sahipliğinde Üçlü Güvenlik Zirvesi yapıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Üçlü Güvenlik Zirvesi yapıldı

Ankara'da gerçekleşen Üçlü Güvenlik Zirvesi'nde başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terörle mücadelede alınması gereken tedbirler görüşüldü.

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Türkiyenin ev sahipliğinde Üçlü Güvenlik Zirvesi yapıldı

Ankara önemli bir güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. SScaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel katıldı. 

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında yapılan tıoplantıda; başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlar görüşüldü.

Etiketler: Üçlü Güvenlik Zirvesi, suriye, Irak
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