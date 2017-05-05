Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası büyülüyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda yaptırılan Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası, baharla birlikte ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi'nden ise 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam alana sahip seyir terası, havaların ısınmasıyla birlikte yeni turizm sezonunda da ziyaretçilerinin akınına uğruyor.

Vali Ömer Doğanay, Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasının Artvin’in tanıtımına ve turizmine büyük katkı sunacağını söyledi.

Doğanay, Artvin'in 3 milli parkı içinde barındırdığını, bunlardan birinin de seyir terasının bulunduğu Hatila Milli Parkı'nın olduğunu ifade ederek, "Artvin, ülkemizde en çok milli parkı bulunan illerin başında gelmektedir. Artvin, zengin flora ve faunası ile ülkemizi çeşitli platformlarda temsil eden bir il konumundadır." diye konuştu.

Artvin'in Türkiye'nin en önemli turizm cazibe merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Doğanay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sarp kayalara kurulan cam seyir terasını geçen yıl yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İlimiz bünyesinde barındırdığı tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle adeta yeryüzü cennetini andırıyor. Her geçen gün bölgemize ilgi artarak devam ediyor. Artvin’in geleceğinin eğitim ve turizmde olduğunu biliyoruz. Bu yıl cam seyir terasını yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesini hedefliyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü personelimizin koordinesinde doğaseverler ve adrenalin tutkunları her gün seyir terasını ziyaret edebilirler. Bu eşsiz doğa harikası manzarayı herkesin hayatında mutlaka en az bir kez görmeli diye düşünüyorum. Bütün doğa tutkunlarını yeryüzü cenneti ilimize davet ediyorum."

Bahar mevsimiyle birlikte doğanın canlandığını ve ziyaretçilerin yeşilin her tonunu görme fırsatı bulacaklarını anlatan Doğanay, yerli ve yabancı turistleri Artvin'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

“İnsanı hem büyülüyor hem de ürkütüyor"

Ziyaretçilerden Mehmet Sahra ise Türkiye'nin en büyük cam seyir terasını görmek için ailesiyle Kırıkkale’den geldiğini söyledi.

Astım ve tansiyon hastası olduğuna dikkati çeken Sahra, "Bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldım. Bir haftadır Artvin'deyim. Astım hastalığıma havası, oksijeni ve suyu çok iyi geldi. Bugünde ailemle birlikte cam seyir terasını görmeye geldim. Gerçekten çok yüksek. Aşağıya bakamıyorum ve seyir terasının üzerine yükseklik korkumdan dolayı çıkamadım. Sadece yol kenarından insanı büyüleyen manzarasını izliyorum. Nasip olursa her yıl bölgeyi ziyaret etmek istiyorum." dedi.

Türkiye’nin en yüksek seyir terasını görmek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir’den geldiğini belirten Müslimet Zedef de yaklaşık bin 600 kilometre yol katederek Artvin’in doğal güzelliklerini görmek için geldiklerini vurguladı.

Seyir terasına ulaşımını sağlayan yolun seyir terası gibi yerden çok yüksek olduğunu belirten Zedef, "Buranın coğrafyası muhteşem, insanı hem ürkütüyor hem de büyülüyor. Seyir terasının altından gümbür gümbür akan derenin çağlayan sesine, doğasına, oksijenine, yeşilin her tonuna ve muhteşem manzarasına hayran kaldım. İyi ki bu bölgeye gelmişiz. Burası adeta yeryüzü cennetini andırıyor. Bu güzel doğayı yerinde herkesin çıplak gözle görmeli diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkuları olmalarına rağmen seyir terasını görmek için eşiyle birlikte Rize’den geldiklerini aktaran Beyza Şeker ise ilk kez bir cam seyir terasına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Terasın manzarasına ve ihtişamlı doğasına hayran kaldıklarını anlatan Şeker, "Seyir terasının üzerine çıkmaya korkuyordum. Eşime tutunarak ancak üzerine çıkabildim. Bir müddet sonra yükseklik korkumu yendim. Gerçekten çok yüksek. İnsan kendisini bir an uçaktaki gibi yüksekte olduğunu hissediyor. Seyir terasının altından akan derenin çağlayan sesi insana huzur ve mutluluk veriyor. İnsanı dinlendiren ve aynı zamanda stres atmak için bulunmaz bir bölge olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte İzmir’den gelen Murat Arifoğlu da Artvin'in, insana huzur veren doğasıyla Türkiye'nin en güzel şehirleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Bölgenin doğal güzelliklerini yerinde görenin mutluluğunu ve heyecanının ailece yaşadıklarını söyleyen Arifoğlu, cam terası basından duyduklarını, hep merak ettiklerini, bunun içinde binlerce kilometre yol katederek seyir terası başta olmak üzere doğal güzellikleri yerinde görmek için bölgeye geldiklerini ifade etti.

Yerden çok yüksekte olan seyir terasının üzerine çıkmaya çekindiklerini belirten Arifoğlu, "Ziyaretçilerden cesaret alarak eşimle ve çocuklarımla ele tutuşarak üzerine çıktık. Aşağısı gerçekten ürkütücü görünüyor. Manzarasına bayıldık. Geldiğimize değdi, keşke daha önceden gelebilseydik diye hayıflanıyoruz." dedi.