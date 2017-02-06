Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 25 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 25, Ardahan'da 19, Iğdır'da 15, Ağrı'da 12, Erzurum'da 10, Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Erzurum ve Iğdır'da 2 Ağrı, Kars'ta 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 83, Erzurum'da 43, Kars'ta 30, Ardahan'da 23, Iğdır'da 12 santimetre ölçüldü.

Buzlanma ve don, sabah ile gece saatlerinde yer yer pus, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşmesi riskine karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Ulaşıma kar engeli

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 72 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van'da yoğun kar yağışının ardından çığ bölgesinde bulunan 9 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, bu yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan 13 köy yolunun açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç da kent merkezinde kar kalınlığının 175 santimetreye ulaştığını belirterek, cuma gününe kadar yağış beklenmediğini belirtti.

Perşembe gününe kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildiren Saraç, hafta sonundan itibaren kentte aralıklarla kar yağışı beklendiğini dile getirdi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olduğunu, günün en yüksek sıcaklık değerinin ise sıfırın altında 2 derece olacağının tahmin edildiğini kaydeden Saraç, don, buzlanma ve çığ tehlikelerine karşı vatandaşı uyardı.

Karayolları ve belediye ekipleri kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Esnaf ile vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizledi.