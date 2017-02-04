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Buradasınız : » » Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28,8 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

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Türkiyenin en soğuk ili belli oldu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney yönlerden hafif esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28,8, Kars'ta 21,3, Erzurum'da 18, Iğdır'da 17,4, Ardahan'da 11,3 ve Erzincan'da 10,7 derece olarak belirlendi.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzincan'da 2, Iğdır'da 3, Kars ve Erzurum'da 6, Ağrı'da 10 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 88, Erzurum'da 48, Kars'ta 34, Ardahan'da 29, Iğdır'da 12 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, vatandaşların çığ düşmesi riski ile yollardaki don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, hava sıcaklığı, ağrı, en soğuk il
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