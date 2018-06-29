Türkiye'nin en doğusundaki köyler asfaltla buluşuyor

Türkiye'nin, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan ve coğrafi alanının çoğunluğunu dağlık arazilerin oluşturduğu Iğdır'daki köy yollarının büyük kısmı asfaltla kaplandı.

899 kilometrelik yolda çalışma yapıldı

Iğdır Valiliği asfaltlama çalışmaları kapsamında, şu ana kadar kent merkezi ve ilçelere bağlı köy yollarında toplamda 899 kilometrelik yolda çalışma yaptı.

Ana ve grup köy yollarında, toplamda 390 kilometre sathi kaplama, 105 kilometre bitümlü sıcak karışım, 40 kilometre parke taşı kaplama yapılırken tali yollarda ise 364 kilometrelik stabilize çalışması yapılarak hizmete sunuldu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye'nin en uç noktasında bulunan Iğdır'ın neredeyse tüm köy yollarının en iyi standartlara uygun hale getirildiğini söyledi.

"Tüm köylerimizin yolları en iyi hale getirilmiş durumda"

Kentin sahip olduğu coğrafi yapının büyük bir çoğunluğunu dağlık arazinin oluşturduğunu belirten Vali Enver Ünlü, şu bilgileri verdi:

"Iğdır kent merkezi, Aras Ovası'nın içinde, köylerinin büyük çoğunluğu ise dağlık arazilerde bulunmakta. Günümüze kadar bu yollarda çalışmalar yürütülmüş, vatandaşların en güzel yolları kullanarak köylere ulaşmaları için devletin imkanları seferber edilmiştir. Halen sürdürülen çalışmalar neticesinde, bugün neredeyse tüm köylerimizin yolları en iyi hale getirilmiş durumdadır."

"Devletin tüm imkanları hizmet vermektedir"

Vali Ünlü, bazı köylerin Ağrı Dağı ve Aras Dağları etekleri gibi zorlu arazilerde bulunmalarına rağmen köy yollarının asfaltlanarak hizmete açıldığını anlattı:

"İl Özel İdaresi ve KÖYDES tarafından günümüze kadar sürdürülen çalışmalarda, 899 kilometrelik bir yol ağı üzerinde çalışma gerçekleştirilmiş, bunun sonunda sadece münferit köy yolları ve tali yollardan oluşan 364 kilometrelik alan stabilize yol olarak hizmete sunulmuştur. Bundan geriye kalan tüm yollar asfalt ve parke taşıyla döşenmiş, halkın kullanımına sunulmuştur.

Bugün en zorlu coğrafyalardan olan Iğdır'daki köylere ulaşım, oldukça kolay sağlanmaktadır. Ekiplerimizin çalışmaları, geçmişten bugüne kadar olduğu gibi halen devam etmekte, vatandaşımızın rahatça ulaşım sağlaması için devletin tüm imkanları hizmet vermektedir."

Kaynak: AA