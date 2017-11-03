  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Türkiye'nin en büyük yurt projesi için düğmeye basıldı

Türkiye'nin en büyük yurt projesi için düğmeye basıldı

Sivas'ta yapılacak 10 bin kişilik öğrenci yurdu Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde inşa edilecek.

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Türkiyenin en büyük yurt projesi için düğmeye basıldı

Sivas'ta inşa edilecek ve Türkiye'nin tek seferde yapılacak en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik "Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu" için harekete geçildi.

Yapılacak yurt ile Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı sorunu çözülecek.

Vali Davut Gül, projenin önemine işaret ederek, "Çalışmanın projelendirilmesinin ardından inşası için harekete geçildi. Hedefe adım adım ilerliyoruz. Destek veren ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu proje ile şehrimiz, yükseköğrenim noktasında büyük bir ivme kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Her blokta engeliler için ayrılmış odalar da bulunacak"

169 bin 502 metrekare inşaat alanını kapsayacak "Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu"nda 8 yurt binası, 4 sosyal tesis binası, 1 öğrenci yaşam merkezi, 1 giriş kontrol ve ziyaretçi binası ile dış sosyal donatı binaları olacak. 8 yurt binasının her biri zeminle birlikte toplam 10 kattan oluşacak. 4 kişi kapasiteli planlanan yurt yatak odalarında çalışma odası ve yatak bölümleri ayrı olacak. Ayrıca her blokta engeliler için ayrılmış odalar da bulunacak. Sosyal tesis bloklarında ise idari kısımlar, mutfak, yemekhane, hazırlık üniteleri bulunan çok amaçlı salon, faaliyet odaları, gençlik ofisi, revir bölümü, terzi, berber, ısı merkezi, su depoları ve çamaşırhane yer alacak.

Kampüs alanında öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve giriş çıkışları kontrol altında tutmak için giriş kontrol ve ziyaretçi binası inşa edilecek. Projede 8 basketbol ve voleybol sahası, 20 çardak ve pergola yapıları, dış alanda spor yapılacak fitness aletlerinin olduğu bölümler ve yeşil alanlar ile gezinti yolları da bulunacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: Sivas, yurt projesi, yükseköğrenim öğrenci yurdu
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