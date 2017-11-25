'Türkiye'nin dünyada tanınan bir eğitim durağı haline geldi'

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar'ı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması" programına, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, dünyanın dört bir yanından gelen Türkiye mezunları, üniversiteler, kamu kurumları ve iş örgütleri temsilcileri katıldı.

"Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması", üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan 107 ülkeden 500'ün üzerinde kişiyi İstanbul'da bir araya getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmasında, yükseköğrenim alt yapısında kaydedilen nitelik ve nicelik olarak ilerlemeler sayesinde bugün Türkiye'nin dünyada tanınan bir eğitim durağı haline geldiği belirterek, "2012'de yaklaşık 50 bin yabancı misafir öğrencimiz varken, bugün 110 bine ulaştık." dedi.

Uluslararası öğrencilerin önemine işaret eden Yıldırım, "Her uluslararası öğrenci bizim için kendi ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden başka çalacak bir kapımızın daha olması anlamına geliyor. Uluslararası öğrenciler bizim için birer gönül elçisidir." diye konuştu.

Yıldırım, YTB'nin girişimiyle Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan, Moğolistan, Afganistan, Filistin, Ürdün, Irak, Cezayir, Tunus, Somali, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Gana ve Nijerya'nın olduğu 21 ülkede, 26 Türkiye mezun derneği kurulduğuna dikkati çekerek, yıl sonu itibarıyla 40 farklı ülkede mezun dernekleri kurulacağını bildirdi.

Türkiye mezunlarının kendi ülkelerinde yaşarken, kalbinde Türkiye'yi taşıyan gönül erleri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Sizler, kadim medeniyetimizin yeni uç beylerisiniz. Bundan dolayı sizin olduğunuz her yerde Türkiye olarak içimiz rahat, gönlümüz ferah olacaktır." dedi.

"Türkiye'nin gönül kapıları size her zaman açıktır"

Başbakan Binali Yıldırım, kendisinin de yurt dışında eğitim gördüğünü hatırlatarak, toplantıya katılmış mezunların tecrübelerini kendisinin de yaşadığını belirtti. Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde master yaptığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu üniversite, Birleşmiş Milletler'in kurduğu bir üniversitedir ve öğrencilerinin tamamı değişik Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden gelmektedir. Üniversite İsveç'te olmasına rağmen İsveçli öğrenci yoktur, en fazla bir tane vardır. Uluslararası üniversite olduğu için dünyanın her ülkesinden öğrencilerin buluştuğu bir yer. Siz, değişik bölgelerden Türkiye'ye geliyorsunuz, Türk öğrencilerle arkadaşlık yapıyorsunuz, biz de orada 2 yıl boyunca 100'den fazla ülkenin öğrencileriyle arkadaşlık yaptık, bir olduk, beraber olduk, geleneklerimizi, kültürlerimizi, alışkanlıklarımızı paylaştık. Bir de farklı din, farklı dil, farklı yaşam tarzı... Bu aslında küresel kardeşliğe küresel barışa önemli bir katkı sağlıyor, hoşgörüyü getiriyor. Ayrışmayı değil kucaklaşmayı sağlıyor. İşte oradan mezun olduktan sonra şimdi biz bütün arkadaşlarımızla, mezun derneğimiz var, o vasıtayla haberleşiyoruz. Bu ne işe yarıyor? Ülkeler diplomatik kanalları kullanarak sorunlarını aşarlar ama böyle bir ağınız varsa, diplomatik kanalların hızı istediğiniz gibi olmaz. Günler alır, aylar alır ama biz hemen telefonla arıyoruz, arkadaşımıza diyoruz, orada tabii önemli görevdeler birçoğu, 'Şöyle şöyle bir mesele var.', hemen hallediyor, geri dönüyor. Yani bunların mezuniyetten sonraki faydalarını da görüyoruz. Bazıları bakan oldu, bazıları önemli genel müdürlüklerde görev aldı, siyasette görev aldı, akademide görev aldı, bürokraside görev aldı, özel sektörde, iş hayatında görev aldılar."

Öğrenci değişiminin ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine çok büyük katkı sağladığı gibi aynı zamanda ülkelerin kültürel olarak da birbirine yakınlaşmasına büyük fayda sağladığını aktaran Yıldırım, "Bu bakımdan sizlerle bir araya gelmemize vesile olan 'Türkiye Yeniden' programı adı altında gerçekleştirilen bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan başta Başbakan Yardımcım Sayın Hakan Çavuşoğlu ve Yurtdışı Türkler Akraba Topluluğu Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Tabii Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen etkinlik. Cumhurbaşkanımıza da bu önemli programı himayesine aldığı için ayrıca şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Türkiye'ye uzun süredir gelmeyen mezunlara seslenen Yıldırım, "Bu bir milat olsun. Türkiye'nin gönül kapıları size her zaman açıktır. Artık daha sık görüşeceğiz, daha sık bir araya geleceğiz. Öyle okuduk, bitirdik, hadi eyvallah yok. Dönüp, gelip hasret gidereceğiz, dostlarımızla buluşacağız. Bu düşüncelerle tüm Türkiye mezunlarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kendilerinden ülkelerine ve toplumlarına en samimi sevgilerimi, saygılarımı iletmenizi istiyorum. Karşılıklı olarak ilişkilerimizin ve iş birliğimizin gelişmesi için her türlü katkıyı vereceğinizden eminim." diyerek tamamladı.

YTK Başkanı Köse: Her yıl 4 bin 500 uluslararası öğrenciye burs sağlanmaktadır

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Köse, burada yaptığı konuşmada, Türkiye mezunlarıyla ilişkileri son derece önemsediklerinin altını çizerek, "Bugünkü program öncesinde Ankara’da mezunlarımızla birlikte yaptığımız istişarelerle Türkiye Mezunu derneklerinin sayısının yıl sonu itibariyle 40’a, iki yıl içinde de 100’e ulaşması hedefini ortaya koyduk. Halihazırda Türkiye Bursları ile 16 bin uluslararası öğrenci ülkemizde eğitim görmektedir. Dünyanın 160 ülkesinden 100 binin üzerinde başvuru aldığımız Türkiye Bursları ile her yıl yaklaşık 4 bin 500 uluslararası öğrenciye burs imkanı sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Farklı meslek gruplarından katılımcılar yer aldı

Panelin moderatörlüğünü yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye mezunları buluşmasında çok farklı meslek gruplarından katılımcılar yer aldığını belirterek, "Sizlerin buraya gelmiş olması, sadece sizlerin Türkiye'den istifade ettiği anlamına gelmiyor. Biz de aynı şekilde bu süreçte sizlerden çok farklı şekilde istifade ettik. Dolayısıyla bugünü sizlerle burada yaşayacak olmak ayrı bir önem taşıyor." dedi.

Panelden notlar

"Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması", üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan 107 ülkeden 500'ün üzerinde kişiyi İstanbul'da bir araya getirdi.

Etkinlikte, 2015 yılında hayatını kaybeden ve lise ve üniversite eğitimini Türkiye burslusu olarak İstanbul’da tamamlayan eski Libya Başbakanı Muhammed el Manguş'la ilgili hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programda okunan mesajı büyük alkış aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, 60 yıl önce İTÜ'den mezun olan Lübnanlı Ali Çelebi ve Libyalı Muhammed el Manguş'un oğlu Haşim el Manguş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının bulunduğu ebru süslemeli tablo verdi.

Etkinliğe İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TİKA Başkanı Serdar Çam, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.