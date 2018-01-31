Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçik'e destek sürüyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağduru aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere tandır ekmeği ve cevizli sucuk gönderdi.

Harekatın başarıyla sonuçlanması için dua eden vatandaşlar Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere gönderecekleri yardımları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ediyor.

Hatay

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir grup kadın, aralarında para toplayarak aldıkları kumaşlarla Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için içlikler hazırladı.

Aralarında para toplayan kadınlar, aldıkları kumaşlarla diktikleri 60 içlik ile eldiven ve çorapları Hassa Kaymakamlığının belirlediği yardım noktasına teslim etti.

Kilis

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki terör hedeflerini temizleyen askerlerin bir kısmı Kilis'e döndü.

Askeri araçların geçtiği Gülbaba köyünde toplanan bir grup vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla "En büyük asker, bizim asker", "Vur vur inlesin Afrin dinlesin" ve "Her Türk asker doğar" sloganları attı.

İstanbul

Üsküdar Belediyesi tarafından Afrin'deki Mehmetçiklere destek için başlatılan örgü kampanyası kapsamında, Üsküdarlı kadınlar, ördükleri şapka, bere, eldiven ve atkıları Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere gönderecek.

Kampanyaya katılan kadınlar, örgülerini bir yandan örüp, diğer yandan Mehmetçiğe destek için şarkılar söyledi.

Konya

Konya'da, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Duran, belediye çalışanları ve vatandaşlardan oluşan grup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Belediye Başkanı Hadimioğlu, ilçedeki askerlik şubesi önünde yaptığı açıklamada, gönüllü askerlik başvurusu yapacağını söyleyince, vatandaşların da kendisine destek verdiğini aktardı.

Hadimioğlu ve beraberindekiler, gönüllü askerlik başvurusu için dilekçelerini askerlik şubesine verdi. Hadimioğlu ve ilçe başkanı Duran, daha sonra vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Kırşehir

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ilkokul öğrencisi 3 kız kardeş, biriktirdikleri harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Dilay, Dilem ve Döne Tekin kardeşler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek amacıyla harçlıklarından biriktirdikleri 150 lirayı, Mehmetçik Vakfına bağışladıktan sonra babaları Fatih Tekin ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Güray Celepci'yi ziyaret etti.

Baba Tekin ve 3 kızı, bağış dekontu ile Türk bayrağını, Celepci'ye verdi.

Muş

Muş'ta Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için Kürtçe türküler söyledi.

Dengbejlerin türkülerinde, "Hazreti Hızır'ın eli askerlerimizin üstünde olsun", "Allah ordumuza yardım etsin", "Allah Afrin'deki askerlerimize kuvvet versin, karşısında kafirler duramasın", "Başımız Recep Tayyip Erdoğan fakir ve fukaranın ümididir" ve "İnsanlarımızın içine kim nifak koyuyorsa Allah evini yıksın" ifadeleri yer aldı.

İstanbul

Zabıtadan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için koreografi hazırladı.

Koreografi kapsamında zabıta personellerinin dizilerek oluşturduğu Zeytin Dalı yazısı havadan da görüntülendi. Zabıta personeli, bu şekilde Mehmetçik'e, "yanınızdayız, göreve hazırız" mesajı gönderdi.

Kaynak: AA