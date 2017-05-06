Türkiye'nin dört bir yanında ''Hıdırellez''coşkusu

Baharın gelişini müjdeleyen ''Hıdırellez'' dualar ve inanışlar çerçevesinde etkinliklerle kutlandı.

Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas'ın buluşarak dilekleri gerçekleştirdikleri gün olduğuna inanılan, baharın müjdecisi Hıdırellez nedeniyle sokak aralarında ateş yakıp üstünden atlayan vatandaşlar, daha sonra dileklerini diledi.

Balıkesir

Edremit'in, Kazdağları eteklerindeki Zeytinli Mahallesi'nde dün tuttukları dilekleri kağıtlara çizip çömleklerin içine atan Yörükler, üstüne örttükleri kırmızı bezi bu sabah günün ilk ışıklarında maniler söyleyerek açtı.

İlçede bazı vatandaşlar evlenmek, ev, araba ya da çocuk sahibi olmak gibi dileklerini çizdikleri kağıtları ve paraları gül ağacına astı, kimileri ise gün boyu sürecek piknik için hazırlık yaptı. Bazıları ise yine bir Hıdırellez geleneği olarak gece ateş yakıp üstünden atladı.

Çanakkale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahile akın edenler dualar okuyup dilek tuttu. Deniz kıyısında toplanan Gelibolulular, burada dua etti. Daha sonra sahile inerek, sahip olmak istedikleri ev, araba, evlilik gibi dileklerini simgeleyen şekiller çizdi.

Bazı kişiler, dileklerinin kabul olması için bereket getirdiğine inanılan deniz suyu ile sahilden topladıkları taşları dua ederek teker teker denize attı, bazıları ise dilekleri yazdıkları kağıtları gül ağaçlarının dallarına bağladı.

Dileklerinin kabul olması için sahile geldiğini belirten Sezer Tuğrul, "Hıdırellez farklı bir gün aslında. Herkes eğlenir. İp atlarlar, salıncaklar kurulur, aşıklar kol kola gezer, davullar çalar ve eğlenirler. İşte buraya sahile gelerek, burada biz ev yapıyoruz, araba yapıyoruz kimisi koca bulmak için çiziyor. Dualar edip bakınıp, eğleniyor ve evimize gidiyoruz." dedi.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte tanınmış perküsyon ustası

Kordon'da buluşan İzmirliler, Roman müziği eşliğinde dans ederek eğlendi.

İzmir'in çeşitli bölgelerinde yaşlı-genç, kadın-erkek birçok vatandaş, yakılan ateşlerin üzerinden atladı, dilek balonları uçurdu.

İstanbul

Üsküdar Kuzguncuk'ta bu yıl beşincisi gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen vatandaşlar, halay çekti, horon tepti ve dans etti.

Vatandaşlar, şenlik kapsamında dileklerini renkli iplerle "dilek ağacı"na bağladı, Hıdırellez ateşi üzerinden atlayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan Hıdrellez, Altındağ Belediyesi ile Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin işbirliğiyle kutlandı.