'Türkiye'nin büyüyen ekonomisi millete hizmet olarak geri döndü'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye iyi yönetildi, ekonomimiz büyüdü, büyüyen ekonomi güven ve istikrarla millete hizmet olarak geri döndü." dedi.

Yılmaz, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen partisinin ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda tüm sıkıntılara rağmen, önemli aşamalar kaydederek, her alanda geliştiğini belirtti.

Kongrelerle 2019 seçimlerine hazırlandıklarını ifade eden Cevdet Yılmaz, "Kongrelerimiz, adeta bir yeniden diriliş, yeniden yükseliş döneminin alt yapısını oluşturuyor." diye konuştu.

"Türkiye 16 yılda her alanda çok büyük değişimler, gelişimler yaşadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, parti olarak her zaman halka hizmet anlayışıyla yürüdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye 16 yılda her alanda çok büyük değişimler, gelişimler yaşadı. Ekonomimiz, demokrasimiz, sosyal politikalarımız dönüştü, her alanda büyük hamleler yaptık. Ekonomimizi 3 kat daha büyüttük ve bunu da bir çok hain girişime rağmen gerçekleştirdik. Allah'ın izniyle bunlara devam edeceğiz. Bu ekonomik başarımızı sosyal politikalarla da taçlandırdık. Değerli kardeşlerim, Türkiye iyi yönetildi, ekonomimiz büyüdü, büyüyen ekonomi güven ve istikrarla millete hizmet olarak geri döndü."

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan İbrahim Yıldık, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Malatya Milletvekili ve Şanlıurfa Koordinatörü Mustafa Şahin, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, Mehmet Akyürek, İbrahim Halil Yıldız, Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkan vekili Şerif Bozkurt ile partililer katıldı.