Türkiye'nin aile istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2017" bülteni yayımlandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2012 yılında 3,7 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi gösterdi. Buna göre geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,4 kişi olarak belirlendi.

İllere göre incelendiğinde, 2017'de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5,7 kişi ile Hakkari ve Şanlıurfa, 5,6 kişi ile Batman izledi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Tunceli olarak sıralandı. Bu illeri, 2,8 kişi ile Balıkesir, Edirne, Burdur, Sinop ve Çankırı takip etti.

Tek kişilik hanehalklarının oranı ise 2017 yılında yüzde 15,4’e ulaştı.

En yüksek tek kişilik hanehalkı oranı Tunceli'de

Geçen yıl, tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 26,1 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 23,7 ile Giresun, yüzde 23,2 ile Eskişehir ve Çankırı izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 8,5 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır'ı yüzde 9,1 ile Batman, yüzde 9,2 ile Van takip etti.

Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranı en yüksek il yüzde 72,8 ile Kayseri oldu. Diğer yüksek oranlı iller ise yüzde 72,3 ile Osmaniye, yüzde 71,3 ile Adıyaman olarak sıralandı.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il yüzde 55,8 ile Şırnak olarak belirlendi. Bunu yüzde 56,1 ile Tunceli, yüzde 56,6 ile Kastamonu izledi.

Hanehalklarının yüzde 8,5'i tek ebeveyn ve çocuklu

Türkiye'de 2017 yılında toplam hanehalklarının yüzde 8,5'ini tek ebeveyn ve çocuklu hanehalkları oluşturdu. Toplam hanehalklarının yüzde 1,8’inin baba ve çocuklardan, yüzde 6,7’si ise anne ve çocuklardan oluşuyor.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller 2017 yılında yüzde 10,3 ile Bingöl ve İzmir olarak kayıtlara geçti. Bu illeri, yüzde 10,1 ile Malatya ve Adana, yüzde 9,8 ile Hatay ve Elazığ izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 6,1 ile Tokat, yüzde 6,4 ile Nevşehir, Yozgat ve Burdur, yüzde 6,5 ile Bayburt ve Bitlis oldu.

Geniş aileler en çok Şırnak'ta

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il 2017'de yüzde 28,9 ile Şırnak oldu. Şırnak'ı yüzde 26,5 ile Hakkari ve yüzde 25,3 ile Batman takip etti.

Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 10 ile Eskişehir. Bu ili, yüzde 10,1 ile Çanakkale, yüzde 11,2 ile Balıkesir izledi.

En fazla aileler mutlu ediyor

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 18 yaş ve üstündeki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl yüzde 70,6 oldu. Erkeklerin yüzde 76,4'ü, kadınların yüzde 64,9'u kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtti.

En fazla koruyucu aile İstanbul'da

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile sayısı 4 bin 654 oldu. En fazla koruyucu ailenin 436 ile İstanbul'da olduğu belirlendi. İstanbul'u 341 aileyle İzmir, 283 aileyle Ankara, 184 aileyle Kayseri ve 161 aileyle Kocaeli takip etti.

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2016 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada yüzde 19,5 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları dikkati çekti. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2 ile sağlık ve yüzde 2,3 ile eğitim hizmetleri oldu.

Kaynak: AA