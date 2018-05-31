Türkiye'nin 236. tabiat parkı Akgöl turizme kazandırılacak

Sinop'un Ayancık ilçesinde yer alan ve zengin bitki örtüsünden oluşan doğal güzellikleriyle dikkat çeken Akgöl, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edildi.

Bakan Eroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Sinop ziyareti sırasında Akgöl'ün turizme kazandırılması yönündeki talimatı üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) çalışma başlattı.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, 400 dekar alana sahip Akgöl'de iki derenin birleşmesiyle oluşturulan yapay göletin etrafının zengin bitki örtüsüyle kaplı olduğunu söyledi.

Akgöl'ün hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini aynı anda bünyesinde barındıran bir doğa harikası olduğuna işaret eden Başyiğit, "Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda doğa harikası bu alanın bölge turizmine kazandırılması için gerekli çalışmaları hızlı şekilde başlattık. İlk etapta gelişim projesi hazırlatıyoruz. Ardından projeye uygun tesislerin yapımına başlayacağız. Bu alanın korunarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını amaçlıyoruz" dedi.

"Sinop, tabiat turizminin cazibe merkezi olacak"

Başyiğit, alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından tanıtım faaliyetleri yürüteceklerini belirterek, Bakan Eroğlu'nun tanıtım faaliyetlerinin sürekli olmasını istediğini söyledi.

Sinop'un tabiat ve eko turizm yönünden çok zengin olduğunu vurgulayan Başyiğit, şunları anlattı:

"Fakat tam anlamıyla turistler tarafından bilinmiyor. Onun için tanıtım faaliyetlerimiz bundan sonraki süreçte çok yoğun olacak. Mesela Erfelek Tatlıca Şelaleri'nin biraz tanıtımı yapılmış, etkileri ortada. Yıllık ortalama 200 bin ziyaretçi ağırlıyor. İnşallah gerekli tanıtımları yaptıktan sonra Sinop, tabiat turizminin cazibe merkezi olacak. Biraz ulaşım sıkıntısı var ancak yeni bir yol yapımı konusunda çalışmalara başlandı. Bu yolun tamamlanmasıyla ulaşım sorunu da ortadan kalkmış olacak."

Başyiğit, tanıtım faaliyetlerinin sadece Akgöl ile sınırlı kalmayacağını, diğer tabiat parkı alanlarının da tanıtılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA