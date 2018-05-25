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Türkiye'nin 234. tabiat parkı Konya'da

Konya Seydişehir'e 5 kilometre mesafede, toplam 4 bin 845 dekarlık alan, "Tabiat Parkı" ilan edildi.

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Türkiyenin 234. tabiat parkı Konyada

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Veysel Eroğlu'nun imzasıyla Türkiye'nin 234'üncü tabiat parkı olan "Kuğulu Tabiat Parkı" onaylandı.

Seydişehir ilçe merkezine 5 kilometre mesafede, toplam 4 bin 845 dekar alana sahip tabiat parkının tamamı orman mülkiyeti içerisinde bulunuyor.

"Konya'nın tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kuğulu Tabiat Parkı'nın sahip olduğu değerler sebebiyle korunması gereken bir alan olduğunu vurguladı.

Bakan Eroğlu, "Tabiatı korumakla mükellef olan bir Bakanlık olarak, bu çok değerli alanı, 234. tabiat parkı olarak ilan ettik. Konya'nın tabii değerlerine her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız"  dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: seydişehir, Park, orman, Kuğulu Tabiat Parkı, Konya, Doğa
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