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Türkiye'nin 222. Tabiat Parkı Giresun'da ilan edildi

Türkiye'nin 222. Tabiat Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun imzasıyla Giresun'da ilan edildi.

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Türkiyenin 222. Tabiat Parkı Giresunda ilan edildi

Türkiye'nin 222. Tabiat Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun imzasıyla Giresun'da ilan edildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu temel atma törenine katılmak üzere Giresun'a giden Bakan Eroğlu, Giresun Valiliği'ni ziyaretinde, Dereli ilçe sınırlarında yer alan ve estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir yeri olan Aymaç Tabiat Parkı'nı 222. tabiat parkı ilan etti.

Bakan Eroğlu, parkın çok değerli bir coğrafyada olduğunu belirterek, "Tabiatı korumakla mükellef olan Bakanlığımız 403 dekarlık bu alanı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı. Giresun'un tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Tabiat parkı ilan edilen alan ve çevresinde kültürel etkinlikler, tabiat yürüyüşü, foto safari ve kampçılık gibi faaliyetler yapılıyor.

Etiketler: 222. Tabiat Parkı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, giresun
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