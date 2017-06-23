Türkiye'den Suriye'ye geçişler sona erdi

Ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 120 bin 732 Suriyeli, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için vatanlarına döndü.

Türkiye'nin farklı illeriyle, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Sınır kapısında sığınmacıların Türkiye'den Suriye'ye geçişleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, aralarında çocukların da olduğu Suriyeliler, yanlarına aldıkları birkaç eşyayla ülkelerine çıkış yaptı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 1 Haziran'da başlayan uygulama süresince 24-27 Haziran'da yolcu giriş çıkış işlemleri yapılmayacak. 28 Haziran Çarşamba günü ise işlemler normal şekilde uygulanacak.

Bayram izinli çıkış yapan kişilerin Suriye'den Türkiye'ye dönüş işlemlerinin 3 Temmuz'da başlayacağı ve Kurban Bayramı'yla birleştirileceği, 30 Eylül'e kadar devam edeceği öğrenildi. AA