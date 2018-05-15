Türkiye'den Kudüs için çok yönlü girişim

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırısının ardından diplomatik atağa geçen Türkiye, 3 günlük yas ilanından İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) olağanüstü toplantıya çağrılmasına, İstanbul ve Diyarbakır'da Filistinlilerle dayanışmayı göstermek amacıyla büyük mitinglerin düzenlenmesine kadar birçok adımı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İsrail askerlerinin ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarında 59 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2770'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinlinin yaralanması ve şehit olması Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındı. Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara göre Türkiye’de, Filistinlilerle dayanışma içerisinde olma ve şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün yas ilan edildi.

Ayrıca Türkiye’nin Tel Aviv ve Washington büyükelçileri istişare amacıyla Ankara’ya çağrıldı.

Türkiye, Zirve Dönem Başkanlığı'nı yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Cuma günü toplantıya çağıracak. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanması istenecek.

Meclis Genel Kurulu da bugün Kudüs özel gündemiyle toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği İngiltere'de konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüşen Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere liderlerle de görüşmeler yapacak.

Cuma günü öğleden sonra Yenikapı Meydanı'nda, Pazar günü ise Diyarbakır'da İsrail zulmüne karşı Filistinlilerle dayanışmayı göstermek amacıyla büyük mitingler düzenlenecek.

Ayrıca AFAD ve Genelkurmay Başkanlığı'nın koordinasyonunda Gazze’deki protestolar sırasında yaralanan Filistinlilerin tahliyesi için gerekli çalışmalar yapılacak.

Kaynak: AA