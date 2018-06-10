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Türkiye'den Kerkük'teki bombalı saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kerkük'te kent merkezinde düzenlenen bombalı saldırıları şiddetle kınadı.

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Türkiyeden Kerkükteki bombalı saldırılara kınama

Irak Kerkük'te düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te sivilleri hedef alan üç bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Söz konusu terör saldırılarının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden Iraklıya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Irak'ın kalıcı istikrara kavuşması için kilit öneme sahip Kerkük'te, kendi karanlık gündemleri doğrultusunda hareket eden ve şehir halkının barışçıl şekilde bir arada yaşama iradesine zarar vermek isteyen odakların, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen saldırılarını halen sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu odakların emellerine geçit verilmemesi için ilgili Irak makamlarının Kerkük halkının tüm kesimlerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almalarını bekliyoruz. Bu vesileyle, Kerkük'te seçim usulsüzlüğü iddiaları hakkında bir süredir barışçıl gösteriler düzenlemekte olan soydaşlarımızın meşru taleplerinin, adil, şeffaf ve hızlı biçimde değerlendirilmeye alınmasının önemini yeniden vurguluyoruz."

Kaynak: AA 

Etiketler: Irak, Kerkük, Dışişleri Bakanlığı, saldırı
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