  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Türkiye'den İspanya'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den İspanya'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırılarını lanetledi.

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Türkiyeden İspanyadaki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barcelona'da bugün gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar" sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler: Türkiye'den İspanya'daki terör saldırısına kınama, İspanya'daki terör saldırısı, Dışişleri Bakanlığı
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