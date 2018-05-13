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Türkiye'den Irak seçimleri için "hayırlı olsun" temennisi

Türkiye, Irak'taki seçimler için, "Seçim sonuçlarının yıllardır büyük acılar ve zorluklar yaşayan dost ve kardeş Irak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Türkiyeden Irak seçimleri için &quot;hayırlı olsun&quot; temennisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta ülke genelinde yaşanan bazı terör eylemlerine ve usulsüzlük iddialarına rağmen parlamento seçimlerinin tamamlandığı belirtildi. 

Seçim sonuçlarının meşruiyetinin tesisi için, usulsüzlük iddialarının Irak Yüksek Seçim Kurulu tarafından araştırılmasının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, Irak halkının tüm kesimlerini kucaklayacak bir hükümet kurulmasının, terörizmle mücadele, toplumsal uzlaşı ve yeniden yapılanma gibi çetin sınamaların başarıyla üstesinden gelinmesi bakımından önem taşıyacağına, bölgemizin güvenlik ve istikrarı üzerinde de olumlu yansımaları olacağına inanmaktadır. Seçim sonuçlarının yıllardır büyük acılar ve zorluklar yaşayan dost ve kardeş Irak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, Irak, Dışişleri Bakanlığı
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