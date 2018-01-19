Türkiye'den insani krizin yaşandığı Yemen'e acil gıda yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, insani krizin yaşandığı Yemen'e yönelik başlattığı yardımlar çerçevesinde mağdur olan 3 bin 724 aileye acil gıda yardımı yaptı.

İHH'dan yapılan açıklamada, Yemen’de yaşanan insani kriz ve çatışmalardan dolayı 15 milyona yakın insanın yeterli sağlık hizmeti alamadığı, nüfusun yaklaşık 9 milyonunun ise şiddetli derecede tıbbi altyapı eksikliği ile karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

Temel tıbbi malzemelerin eksik olduğu ülkede, sağlık kuruluşlarının sadece yüzde 45’inin aktif durumda olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Çatışmalar esnasında 274 sağlık kuruluşu hasar gördü, 13 sağlık çalışanı da öldürüldü. Ülkedeki şartlar nedeniyle tedarik edilen az sayıdaki ilaç da fahiş fiyatlarla satılıyor. Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde ve hastalar ilaç alamıyor. İnsanlar gıdaya ulaşmakta büyük sorunlar yaşıyor. Mevcut iç karışıklık ve siyasi istikrasızlık sebebiyle Yemen’de ekonomik ve sosyal yapı çökme noktasında. Kamu kurumları, aylardır vatandaşlara yeterli hizmeti ulaştıramazken İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin yaşandığı ülkede savaş mağduru ailelere yönelik acil yardım projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda hayırseverlerin destekleriyle Yemen'de Aralık ayı sonu ve 2018 Ocak ayı içerisinde, 3 bin 724 aileye daha gıda malzemesi dağıtıldı."

Yardım kampanyası çerçevesinde Sana, Al-Mahwit, Al-Jawf, Amran, Rada ve Sadah bölgelerindeki ihtiyaç sahibi her bir aileye 50 kg un, 10 kg şeker, 10 kg pirinç 1,8 lt sıvı yağ, 24 kutu konserve ve 900 gram bebek maması dağıtımı yapıldı.

Kaynak:AA