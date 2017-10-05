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Buradasınız : » » Türkiye'den Filistin uzlaşı sürecine destek

Türkiye'den Filistin uzlaşı sürecine destek

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin Filistin uzlaşı sürecinin neticelendirilmesine dönük çabalara desteğinin gelecek dönemde de süreceği açıklandı.

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Türkiyeden Filistin uzlaşı sürecine destek

Dışişleri Bakanlığınca, Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrarın temini için Filistin iç uzlaşı sürecinin bir an önce neticelendirilmesine dönük çabalara Türkiye'nin desteğinin gelecek dönemde de sürdüreceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistinliler arasında birliğin sağlanmasına yönelik süreçte kaydedilen gelişmelerin ve bu çerçevede 3 Ekim'de Filistin hükümetinin Gazze'de yaptığı bakanlar kurulu toplantısının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrarın temini için gerçekleşmesini elzem gördüğü iki devletli çözüme ulaşılması bakımından hayati önem taşıyan Filistin iç uzlaşı sürecinin biran önce neticelendirilmesine dönük çabalara desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir." ifadelerine yer verildi. AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, filistin
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