  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Türkiye'den BM'ye İdlib çağrısı

Dışişleri Bakanlığı: Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırıları kınayarak, "Uluslararası kuruluşların bu tür saldırıları derhal soruşturmasını bekliyoruz.

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Türkiyeden BMye İdlib çağrısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlib vilayetine bağlı Han Şeyhun bölgesine rejim unsurları tarafından bugün düzenlenen ve çoğu çocuk onlarca masumun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Han Şeyhun'dan intikal eden görüntü ve bilgilerin, Esed rejiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2118 ve 2209 sayılı kararlarının açık ihlalini teşkil eden kimyasal silah kullanımını sürdürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

"Bu tür saldırıların derhal soruşturulmasını bekliyoruz"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumun bu saldırılar karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların, benzerleri yakın geçmişte de cereyan eden bu tür saldırıları derhal soruşturmasını bekliyoruz. Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, ateşkes düzenlemesinin ağır ihlallerini oluşturan ve tamamen sivilleri hedef alan söz konusu acımasız saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."  AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Esed Rejimi, idlib, kimyasal saldırı, BM
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