Türkiye'deki Irak Türkmenleri 'pusula kalmaz' endişesiyle sandığa akın etti

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için Türkiye'deki seçim merkezlerine Irak'tan "kısıtlı oy pusulası gönderildiği" gerekçesiyle kendilerine oy pusulası kalmayacağı endişesi taşıyan Irak Türkmenleri, oy kullanma süresi başlar başlamaz sandık başına akın etti, Ankara'daki oy kullanma merkezinde uzun kuyruk oluştu.

Başkentteki Irak vatandaşları, Irak seçimleri için Ankara'da açılan üç oy kullanma merkezinden Kızılay Necatibey Caddesi'ndeki Irak okuluna erken saatlerde geldi.

Genç, yaşlı, çocuklu ve bebekli çok sayıda Irak Türkmeninin "kendilerine oy pusulası kalmayacağı" endişesiyle erkenden geldiği seçim merkezinin önünde uzun kuyruk oluştu.

Sırası gelip oy kullanabilmek için binanın dışından içeri girebilenler ise seçimini dar ve havasız sınıflarda yapmak zorunda kaldı.

"Pusulalar sınırlı olduğu için insanlar sabah 07.00'de akın etti bu merkezlere"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, Irak'taki seçimler için Türkiye'de belirlenen seçim merkezlerini ve Irak Türkmenlerinin seçime gösterdiği ilgiyi Necatibey'de kurulan seçim noktasında anlattı.

Türkiye'deki Irak vatandaşlarının bugün ve yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ankara, İstanbul, Samsun, Yalova, Çorum ve Sakarya'da oy kullanabileceğini belirten Kazancı, "Türkiye'deki seçmenin yoğunluk göstermesini bekliyorduk. Irak'tan Yüksek Seçim Komiserliğinden gelen bir ekip, İstanbul'da ofis açtı. Onlarla görüşüyorduk. Onların araştırmaları, 145 bin seçmen olduğunu gösterdiği için sandıkların ona göre açıldığı belirtildi. Fakat daha sonra 74 sandık, her sandıkta da bin pusula olarak sınırlanınca, 145 bin oy neredeyse yarıya düştü, 74 bin oy olarak belirlendi. Bu bizi çok endişelendirdi." diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilciliğinin konuya ilişkin Irak'taki mercilere gerekli şikayetlerde bulunduğunu söyleyen Kazancı, şöyle devam etti:

"Bu yoğunluğun nedeni de bu durum. Pusulalar sınırlı olduğu için insanlar sabah 07.00'de akın etti bu merkezlere. Bu sıkıntılar Ankara'dan değil, Irak merkezden kaynaklanan sıkıntılar. Bir de İstanbul Vali Yardımcısı ile görüştüğümüz zaman 'Biz Türkiye'deki tüm okulları seferber ettik. Ama bu kabul edilmedi.' dedi. Türkiye'deki Irak okullarında oy kullanılıyor. Görüyorsunuz çok küçük, üç odalı okulları kiraladılar. Bu kalabalığın, düzensizliğin kaynağı budur. Organizasyonda büyük bir sıkıntı var. İnşallah bu yanlış organizasyon sonucu etkilemez."

Türkiye'deki 40 bin Türkmen seçmeni aylardır seçime hazırladıklarını söyleyen Kazancı, "Bütün seçmenlerin sandık başına geleceğinden eminim. Çünkü bizim için bu, seçimden ziyade bir sayımdır. Bir varlık göstergesidir. Bir de Kerkük merkezi Türkmeneli'nin aidiyetini belirlemektedir. Özellikle 16 Ekim'den sonra Kerkük'te 13 yıllık bir tekel yerel yönetiminin de sona ermesinden sonra, 13-14 yıldır üzerine gölge düşürülen gerçek varlığımızı ispatlamak için bir milli görev olarak bu seçime katılmamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Saat 07.00 itibarıyla sandığa yoğun katılım gösterilmesinin kendileri için umut verici olduğunu belirten Kazancı, "İnşallah Bağdat'taki hesaplar bu sonuca gölge düşürmez." dedi.

Kaynak: AA