Türkiye'de saniyede bir tapu işlemi yapılıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Bu yıl 171. kuruluş yıl dönümümüzü kutladık ki bu resmi kuruluş yılı, tarihi açıdan baktığımız zaman Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanan bir geçmişimiz var" dedi.

Genel Müdürlük olarak yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalıştıklarını anlatan Adlı, şunları söyledi:

"Tapuda yıllar itibarıyla işlem sayısı değişiyor. Geçmiş yıllarda bu işlem sayısı çok azken, örneğin 2002'de 2 milyon 600 bin işlem yapılmışken 2017'de bu 8 milyon küsuru buldu. Demek ki 2002-2018 arası 16 yılda tapu işlemlerinde 4-5 kat artış var."

"Teknolojiyi iyi kullanan bir kurumuz"

İşlem sayısındaki artışın teknolojik gelişmeler ve vatandaşın talepleriyle ilgisi olduğunu anlatan Adlı, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Eskiden bu kadar teknoloji ön planda olmadığı için belki aynı sayıda personelle 2 milyon işlemi yapmakta güçlük çekerken, bugün 8 milyon işlemi güçlük çekmeden çok rahat yapabiliyoruz. Bunun da temel nedeni teknolojiyi iyi kullanan bir kurumuz. Şu anda teknolojik anlamda dünyanın en ileri teknolojilerini kullanır durumdayız."

Adlı, tapu ve kadastro alanında Türkiye'nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Çalışma süresini 8 saat olarak hesapladığımızda, Türkiye'de tapuyla ilgili saniyede aşağı yukarı bir işlem yapıyoruz. Şu anda konuştuğumuz birkaç dakika içerisinde 200'e yakın işlem yapıldı. Böyle hareketli ve gerçekten çok dinamik bir kurumuz" dedi.

Kaynak: AA