Türkiye'de orman yangınlarının yarısının sebebi sigara

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri" törenle sahiplerine verildi. Ödül, yıl içerisinde derneğin sigarayla savaş konusundaki mücadelesine destek olan kişi ile kurumlara veriliyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende TSSD Başkanı Dr. Mustafa Aydın konuşma yaptı. Aydın, derneği az sayıdaki insanın 21. yüzyılın vebası sigarayla savaşmak için bir araya gelerek kurduğunu söyledi.

Sigara içen insan sayısı 20 milyona düştü

Sigaraya karşı mücadele için çıkarılan kanunların uygulanması konusunda dernek olarak her kademede destek olduklarını belirten Aydın, Türkiye'de 30 milyon olan sigara içen insan sayısının 20 milyonlara düştüğünü söyledi.

Aydın, "Bu ülkede ormanlarımızın yarısı sigaradan dolayı yok oluyor. İstanbul'da çıkan yangınların yüzde ellisi sigaradan dolayı çıkıyor. Dolayısıyla yapacak çok işimiz var. Bilinçlenerek konuya sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

TSSD Özel Ödülü "Sincap Karamel"in tedavisini sağlayan mühendise verildi

Ödüle layık görülen İstanbul Valisi Vasip Şahin'in ödülünü Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in ödülünü Önder Kırmır aldı.

ÇEVKO Vakfı Başkanı Yaşar Atilla, Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Halit Yerebakan, sanatçı Emrah Erdoğan ve Cemil Sağyaşar'ın da ödüle değer görüldüğü törende, TSSD Özel Ödülü ön ayakları olmayan "Sincap Karamel"in tedavisini sağlayan bilgisayar mühendisi Tayfun Demir'e verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı tarafından hazırlanan "Bursa Dünya'ya Miras" adlı defile yapıldı.

Kaynak: AA