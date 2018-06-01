Türkiye'de "koruyucu aile" bulunmayan il kalmadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere yürüttüğü çalışmalar meyvelerini veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, yaklaşık 6 yıl önce başlatılan "Gönül Elçileri" projesiyle hız kazanan uygulamada, şu ana kadar koruyucu ailesi bulunmayan tek il Ardahan'dı. Bu ilin de sisteme dahil olmasıyla proje 81 ilde hayata geçirilmiş oldu.

Söz konusu ilde, devlet koruması altındaki bir çocuk, koruyucu ailenin yanına yerleştirilirken, üç çocuğun daha yakın bir zamanda koruyucu aileye gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Koruyucu ailelikte rekor artış

Sadece sene başından beri koruyucu ailelerin yanına yerleştirilen çocukların sayısında dikkat çekici artışlar yaşandı. Bu süreçte toplam 600 korunmaya muhtaç çocuk, koruyucu aileleriyle mutlu bir yaşama adım attı.

Bakanlık verilerine göre, 2002'de 500 koruyucu aile yanında 520 çocuk varken, 2015'te 3 bin 820 aile 4 bin 650 çocuğun, 2016'da 4 bin 115 aile 5 bin 4 çocuğun, 2017'de ise 4 bin 682 aile 5 bin 642 çocuğun bakımını üstlendi.

Koruyucu aileler iftarda buluşuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yurt genelinde iftar programları düzenliyor.

İftarlarda hem koruyucu aileler bir araya geliyor hem de koruyucu ailelik sistemine yönelik bilgilendirici çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca ailelerle talep ve beklentilerine yönelik istişarelerde bulunuluyor.

Ramazan ayının başından itibaren 43 ilde 44 iftar programı yapan Bakanlık, bugün de Rize, Osmaniye, Gaziantep, Muğla, İzmir'de koruyucu ailelere iftar düzenleyecek.

Kaynak: AA