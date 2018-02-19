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Türkiye'de kalabilmek için suç işledi

Eskişehir'de, bir hafta sonra terk etmek zorunda olduğu Türkiye'de cezaevinde de olsa yaşayabilmek için taksi çaldığı iddia edilen Iraklı bir turist yakalandı.

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Türkiyede kalabilmek için suç işledi

Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir taksi durağına gelen Irak uyruklu 26 yaşındaki Ali Sameer K., Salih Baysal'a ait park halindeki 26 T 0049 plakalı taksiyi çaldı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kovalamaca sonucu şüpheli Ali Sameer K'yi, Kıravdan Mahallesi yakınlarında yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki ifadesinde, turist olarak geldiği ve bir hafta sonra terk etmek zorunda olduğu Türkiye'de cezaevinde de olsa kalabilmek için bu suçu işlediğini belirtiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, turist, cezaevi, eskişehir
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