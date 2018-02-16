  • 16 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Türkiye'de internet kullanıcılarının sayısı 54 milyonu aştı

Türkiye'de internet kullanıcılarının sayısı 54 milyonu aştı

Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı yüzde 13 artarak 54.3 milyona erişti. Türkiye, sosyal medya kullanımında ise dünyada 13’üncü sırada yer alıyor.

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Türkiyede internet kullanıcılarının sayısı 54 milyonu aştı

Medyada inceleme yapan Interpress’in, We Are Social ve Hootsuite’in birlikte hazırladığı rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67’sinin internet kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de internet kullanıcılarının sayısı yüzde 13 artarak 54.3 milyona erişirken aktif sosyal medya kullanıcı sayısının ise yüzde 6’lık bir artış göstererek 51 milyona ulaştığı belirlendi. Mobil kullanıcıların sayısı yüzde 5 oranında artarak 59 milyona ulaşırken mobilden sosyal medya kullanımında da yüzde 5’lik bir artış olduğu tespit edildi.

Sosyal medya kullanımında 13’üncü sıradayız

Rapora göre, sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada 3 saat 57 dakika ile Filipinliler gelirken, ikinci sırada Brezilya üçüncü sırada ise Endonezya’nın yer aldığı belirlendi. Türkiye’nin ise günlük ortalama 2 saat 48 dakika ile 13’üncü sırada bulunduğu anlaşıldı.

Dünyada en çok kullanılan sosyal ağlar

Dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlar incelendiğinde ilk sırada 2.17 milyar kullanıcı ile Facebook yer alırken, 1.5 milyar kullanıcısı olan Youtube ikinci, 1.3 milyar kişinin kullandığı WhatsApp’ın ise üçüncü sırada olduğu belirlendi. Son dönemde yükseliş gösteren Instagram’ın ise 800 milyon kullanıcıya sahip olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: sosyal medya, internet
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