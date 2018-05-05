Türkiye'de 'Hıdırellez' kutlamaları

Anadolu'da tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini, dertlerden kurtulunmasını ve Hazreti Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuklarına inanılan "Hıdırellez" günü, yurdun birçok yerinde kutlanıyor.

Her yıl 6 Mayıs'ta geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez'de ülkenin dört bir yanında ateşler yakılıyor, dilek tutularak bunun üzerinden atlanıyor.

Edirne'de "Kakava ateşi" yandı

Edirne'de Hıdırellez Şenliği, Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Yakılan bu ateş yüzlerce yıllık bir kültürün habercisi. Şüphesiz şenliğin yine vazgeçilmezi de Kakava Ateşi'nin üstünden atlamak.

Edirneliler, törenin yapılacağı Sarayiçi'ni saatler önce doldurdu. Bölge halkı, davul zurna eşliğinde renkli kıyafetleriyle dans eden Romanlara eşlik etti.

Kakava - Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de 1400 yıldır devam ediyor.

Kakava kutlamaları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarındaki kutlama programıyla devam edecek.

İstanbul'da Hıdırellez

İstanbul'da ise Hıdırellez kutlamalarının adreslerinden biri Ahırkapı'ydı. Klarnet, davul ve darbuka sesleri eşliğinde kortej halinde yüründü.

Şenliğe katılanlar, kendilerini müziğin ritmine kaptırdı, gönüllerince eğlendi.

Balıkesir'de Hıdırellez heyecanı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hıdırellez dolayısıyla bölge halkı Edremit Çayı kenarına akın etti.

Çay kenarında toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan bölge sakini, taş ve odun parçalarıyla dileklerini simgeleyen figürler yaptı. Bazıları ise kağıt parçalarına yazdıkları dileklerini taşa sarıp Edremit Çayı'na bıraktı.

İzmir'de Hıdırellez şenliği

Anadolu'da "baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez'i, İzmirli vatandaşlar kentin bir çok yerinde ateşin üzerinden atlayarak ve dilek tutarak kutladı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda vatandaş, sahil şeridi ve park alanlarında toplanarak Hıdırellez ateşi yaktı.

Bazı vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri denize atarken bazıları da gökyüzüne dilek balonu uçurmayı tercih etti.

Gündoğdu Meydanı'nda da İzmir Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği Hıdırellez kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Goran Bregoviç, hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık iki saat boyunca sevilen parçaları seslendiren Bregoviç, büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA