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Buradasınız : » » Türkiye'de etkili olan kar ve tipi bazı yolları kapattı

Türkiye'de etkili olan kar ve tipi bazı yolları kapattı

Türkiye'de yaşanan kar ve tipi nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı -18 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

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Türkiyede etkili olan kar ve tipi bazı yolları kapattı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan'da aralıklı kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Ardahan'da 17, Kars'ta 15, Erzurum'da 14, Iğdır'da 4, Tunceli'de 3 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Kars'ta 3, Ağrı'da 4 ve Ardahan'da 6 derece olması tahmin ediliyor.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları ise Erzurum'da 25, Ardahan'da 15, Ağrı ve Kars'ta 10 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Anadolu'daki kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 10, Erzurum'da 6, Kars'ta 3 ve Tunceli'de 2 olmak üzere toplam 21 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta kristal kar ve buz sarkıtları görsel şölen oluşturdu

Sarıçam ormanları ve kristal karı ile ünlü 2 bin 200 rakımlı Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu.

Karlarla beyaza bürünen sarıçam ağaçları beyaz, yeşil ve mavi renklerle görsel şölen sundu.

Ağbaba, Sıpkaç, Soğanlı ve Allahuekber dağlarıyla çevrili yaklaşık 60 bin hektar alanı kaplayan Sarıçam Ormanları bozayı, kurt, tilki, vaşak, karaca, yaban domuzu gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sağlıyor.

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turist akını

Kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Ani Örenyeri'ni gezdikten sonra 123 kilometrekare genişliğindeki yüzeyi tamamen buz tutan göle gelerek keyifli dakikalar geçiriyor.

Sosyal medyada ilgi odağı Doğu Ekspresi'ne ilgi gösteren yerli ve yabancı turistler, İstanbul, İzmir ve çevre illerden Ankara'ya gelerek buradan trene binip yolculuğa başlıyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas Erzincan, Erzurum üzerinden Kars'a uzanan Türkiye'nin en eski hatlarından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi, yolculuğunu 24 saatte tamamlıyor.

Yerli ve yabancı turistler, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olup, deniz seviyesinden 1959 metre yüksekte bulunan Çıldır Gölü'ne geliyor, buz üstünde yürüyüp, atlı kızaklara binmenin tadını çıkartıyor. Bazıları ise kar topu oynayıp halay çekiyor. Vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: hava sıcaklığı, hava durumu, Doğu Anadolu Bölgesi, ağrı
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