Türkiye'de en çok ve en az sürücüsü olan şehirler

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye'de en çok ve en az sürücü bulunan şehirleri kamuuoyu ile paylaştı.

31 Aralık 2017 verilerine göre 28 milyon 181 bin 930 sürücünün bulunduğu Türkiye'de, direksiyon başına geçenlerin yüzde 74,9'u erkek, yüzde 25,1'i ise kadınlardan oluşuyor.

5 milyon 871 bin sürücü ile İstanbul zirvede

İstanbul 5 milyon 871 bin 653 ile en çok sürücünün yaşadığı şehir sıralamasında liste başında. Sadece 119 bin 572 sürücünün ikamet ettiği Ardahan ise listenin sonunda yer aldı. Başkent Ankara'da 2 milyon 389 bin 935 sürücü yaşarken, 3 milyon nüfuslu Bursa'da 1 milyon 11 bin 694 sürücü var.

Ehliyet sayısı 60 milyonu aştı

Toplam sürücü belgesi sayısının 60 milyon 356 bin 516 olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bir sahsın birden fazla sürücü belgesi sınıfı bulunabildiğinden, sürücü belgesi sınıf sayısı toplamı sürücü belgesi sayısından fazla görülmektedir.01/01/2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgesine geçilmesiyle birlikte sürücü belgesi sınıf türü 9'dan 19'a çıkmış olup, buna göre sınıf dağılımı yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, 2017 yılı sonu itibarıyla 22 milyon 218 bin 945 aracın trafiğe kayıtlı olduğu belirtildi. Bu araçlardan 12 milyon 35 bin 978'i ise otomobil.

Kaynak: İHA