Türkiye'de en çok tercih edilen araba rengi "beyaz"

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı Kasım ayı verilerine göre Türkiye'de trafiğe çıkan araç sayısı arttı, sayı 22 milyonu aştı. 2017’nin 11 ayında 1 milyon 44 bin 368 yeni araç trafiğe çıktı. 100 bin aracın kaydı ise trafikten silindi.

Vatandaşların renk tercihi de yine değişmedi. Sürücülerin yüzde 60'ı beyaz renk otomobil tercih etti.

Rakamlara göre her 3 kişiden biri araç sahibi. Kayıtlı araçlar arasında otomobil yüzde 54 virgül 1 ile ilk sırada. Kamyonet ise ikinci sırada.

Sürücülerin araçlardaki yakıt tercihi ise LPG oldu. Trafikteki araçların yüzde 38 virgül 4'ü LPG'li, yüzde 35'i dizel. Her dört otomobilden biri ise benzinli.

Kaynak: TRT Haber