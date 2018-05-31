Türkiye'de en çok baraj ve göletlere sahip il: Manisa

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Manisa'da Vali Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Eroğlu, burada, adına dikilen fidanların bulunduğu fotoğrafları imzaladı. Manisa Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Kayriye Kumsal Küçükada da Eroğlu'na, resminin ve barajların bulunduğu tabloyu hediye etti.

Vali Güvençer, Bakan Eroğlu adına 5 okulda 750 fidan diktiklerini belirtti.

Bugün Manisa'da 7 tesisin temelinin atılacağını ifade eden Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bunlardan özellikle Alaşehir'deki barajı ve sulaması var. Demirci'ye 5 baraj yapıyoruz. Kuzuköy Barajı'nın temelini atacağız. Gördes Kobaklar Barajı temeli atacağız. Spil Dağı oksijeni bol muhteşem bir mekan. Ben bir gece neredeyse 10 yaş gençleştim. Spil'e muhteşem bir tabiat parkı kurduk. Kula'da dere ıslahları yapıyoruz. DSİ tarafından 6 tesisin temeli atılacak. Ormanlık açısından burası çok önemli. Temel atılacak tesislerden 3 baraj ve sulama, 1 gölet, 2 dere ıslahı ve orman genel müdürlüğü paket tesisi var. Bunların toplam maliyeti 99 milyon liradır. Manisa'ya her gelişimde heybem dolu geldim. 2017 yılındaki ziyaretimde 88 müjde verdim ve 702 milyonluk yatırım yaptık. Yapılan yatırımlardan 47'sinin bitti, kalan yatırımlar devam ediyor."

'Projeleri bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz'

Eroğlu, hükümetin Manisa'ya çok büyük önem verdiğini dile getirdi.

Manisa'da 2003'ten önce doğru dürüst yatırımın olmadığını anlatan Eroğlu, "Geçen yılı sonu itibariyle Manisa'ya 25 milyar liralık yatırım yapıldı. 24 baraj ve göleti bitirdik. 22 baraj ve 6 gölet inşaat halinde. Bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Manisa, 36 baraj 16 göletle Türkiye’den en çok baraj ve göletlere sahip il olacak. 172 bin dekar alanı sulamaya açtık. 86 milyon fidanı toprakla buluşturduk, 4 şehir ormanı yaptık, 7 bal ormanı kurduk. Arıcılığa tam destek veriyoruz." diye konuştu.

Spil Dağı'nda muhteşem bir sağlık turizminin doğduğunu vurgulayan Eroğlu, bölgeye yatırımların sürdüğünü ve kısa sürede buraya teleferik yapacaklarını belirtti.

Gediz havzasındaki kirlilik

Eroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Burayla ilgili eylem planı hazırladık. Her kuruma görev yüklendi. Gediz Nehri'nin ıslahı, erozyon ve ağaçlandırma çalışmalarını yaptık. Şimdi Manisa’nın arıtma tesisi kaldı. Burası büyükşehir belediyesinde. Kirlilik büyük ölçüde azaldı. Atık su arıtma tesisi devreye girdiğinde tertemiz olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıkı denetime aldı. Kirleten mutlaka cezalandırılır. Seçim falan dinlemeyiz. Biz zaten yola devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ağır siklet öbürleri tüy siklet. Öbürlerinin işi tamam. Seçim zamanı diye kimseye müsamaha gösteremeyiz. Kirletiyorsa cezalandırırız."

'Barajlarda su sıkıntısı yok'

2017'nin son 44 senenin en kurak yılı olduğunu dikkat çeken Bakan Eroğlu, Türkiye'de belirli dönemde kuraklık olduğunu hatırlattı.

Hükümet olarak 525 baraj ve 1000'den fazla gölet yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Bunlar sayesinde biriktirdiğimiz suyu verdik. Ancak şunu söyleyeyim. Bu seneye baktığımız zaman geçen seneden biraz daha iyi. 1 Ekim'den bu güne kadar 531 milimetre yağış olması gerekirken 445 milimetre yağmış. Bir azalış var. Türkiye'de geçen yıl büyük bir sıkıntı vardı ama Allah'a şükür barajlarda biriktiğimiz suyla çok büyük sorun yaşamadık. İçme suyu barajları yüzde 44 dolu. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 52 dolu. Enerji maksatlı barajlarda yüzde 52 dolu. İstanbul'da barajlarda doluluk yüzde 86. Ankara'da iyi, İzmir'de yüzde 46. Bursa'da da yüzde 98 doluluk var. Büyükşehirlerde sıkıntı yok." dedi.

Eroğlu, 4 Haziran'da barajların açılıp kanallara su verileceğini anımsattı.

Sulama kanallarına girilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın her yerinde kanal var ama eğitimli hiç kimse akıntılı kanala girmez. Genç kendine güveniyor giriyor. Kanalda kuvvetli akıntı var. Kanaldan çıkması mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde kanal etrafında korkuluk yok. Biz mecbur kaldık korkuluk yaptık. Sizden ricam su verileceği zaman hiçbir çocuk kanalda yüzmeye cesaret etmesin. Sonu çok acı oluyor. Yüzme şampiyonu bile olsa kurtulması mümkün değil. Onun için dikkatli olalım. Medyaya da büyük iş düşüyor."

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'na, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de eşlik etti.

Kaynak: AA