Türkiye'de düzenli kan bağışı oranı yüzde 42'lerde

Kınık, "Bugün düzenli kan bağış oranımız yüzde 42'lerde, kadın bağışçı oranımız yüzde 14'lerde. Bu yüzde 14'lerin yüzde 40'lara, düzenli kan bağışçısı sayısının da yüzde 60'lara çıkması gerekiyor" dedi.

Kınık, Türkiye'nin 300 noktasında kan bağış noktalarının bulunduğunu belirtti.

Türk Kızılayı'nın şu anki sisteminde bağışçıların çok dinamik bir şekilde izlendiğini söyleyen Kınık, yeni birtakım otomasyon ve mobil aplikasyon sistemleriyle daha iyi bir bağışçı dönemini sürdüreceklerini vurguladı.

Kınık, kan bağışında bulunan bir kişinin kanının üç kişiye şifa olduğunu belirterek, bu kanın birine verilmesi durumunda bağışçıya, "Şu anda tanımadığınız üç hastaya bağışladığınız kan şifa olmuştur" mesajı gittiğini anlattı.

Bağışçıları doğum günlerinde hatırladıklarını da vurgulayan Kınık, bağışçıları mobil telefon uygulaması ile izlediklerini, ve kan bağış noktalarına yakınlık bilgisi içeren SMS gönderdiklerini ifade etti. Kınık ,"Bu sayede bağışçılarla yakın ve sıkı bir ilişki içerisinde oluyoruz" dedi.

"Kan bağışı yaşam biçimi"

Kınık, kan bağışının bir yaşam biçimi olduğuna işaret ederek bağışçıların sorumluluk taşıdığı diğer insanlar açısından da sıhhatlerine iki kez dikkat ettiğini söyledi.

Kan bağışının sıhhatli bir süreç olduğuna, vücudun yenilendiğine değinen Kınık, bağışın kan yağında yüksekliğin düşmesine ve hipertansiyona olumlu etki yaptığını, hepsinden önemlisinin de verilen bir ünite kanla ihtiyaç duyan üç kişiye şifa olunduğunu anlattı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, bir erkeğin yılda dört, kadının da üç kere kan bağışında bulunabildiğine, kan bağışı sayesinde bağışçıların da düzenli şekilde check-up'larının yapıldığına dikkat çekti.

Düzenli kan bağış oranının her geçen yıl arttığına işaret eden Kınık, şunları söyledi:

"Kadın, genç bağışçı oranımız her geçen yıl artıyor. Bu, toplum içerisinde kan bağışıyla ilgili bir farkındalık ve bilinç seviyesi olduğunu gösteriyor. Ama yeterli mi? Bugün düzenli kan bağış oranımız yüzde 42'lerde, kadın bağışçı oranımız yüzde 14'lerde. Bu yüzde 14'lerin yüzde 40'lara, düzenli kan bağışçısı sayısının da yüzde 60'lara çıkması gerekiyor. 18 yaşını dolduran arkadaşlar, ehliyet almadan önce Kızılay kan bağış noktalarına gelmeli."

Kaynak: AA