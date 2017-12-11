Türkiye'de 1,5 milyon güvenlik görevlisi var

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, özel güvenlik sisteminin "fay hattına kurulmuş bir binaya benzetilebileceğini" belirterek, "Ülkede başlıca otorite devlet ise zor kullanma tekeli devletin ise güvenlik birimini ihdas etme yetkisi tekeli sadece devletin ise böyle bir yapıda özel güvenlik hayat alanı bulamaz." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Özel Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme Çalıştayı", Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde başladı.

Çalıştayın açılışına video konferans sistemi ile katılan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, ulus devlet modelinde özel güvenliğin uygulanmasının hem geç hem gönülsüz hem de sorunlu olduğunu aktararak, Türkiye'nin bu geç, gönülsüz ve sorunlu sahada yer aldığını anımsattı.

Özel Güvenlik sisteminin "fay hattına kurulmuş bir bina"ya benzetilebileceğini dile getiren Gülcü, "Fay hattından kastım şu, ülkede başlıca otorite devlet ise zor kullanma tekeli devletin ise güvenlik birimini ihdas etme yetkisi tekeli sadece devletin ise böyle bir yapıda özel güvenlik hayat alanı bulamaz. Fay hattı hareket ederse yani devlet kendisini risk altında, tehdit altında hissederse özel güvenlik bu şartlar altında serpilip büyüyemez. Özel güvenlik öyle bir sorun altındadır. Sıkıntıya düşer." dedi.

Türkiye'de 1,5 milyon özel güvenlik görevlisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Erkan Yücesan, doğumdan ölüme hayatın her alanında yer alan özel güvenliğin artık vazgeçilemez bir olgu haline geldiğini söyledi. Özel güvenliği, polis ve jandarmanın yanında yardımcı ve tamamlayıcı bir unsur olarak gördüklerini belirten Yücesan, "1960'lı yıllarda ülkemizde başlayan özel güvenlik sistemi büyük bir sektör haline gelmiş ve hayatımızda geniş bir yer tutmaktadır." dedi.

Türkiye'de bin 436 özel güvenlik şirketinin faaliyet gösterdiğini bildiren Yücesan, "Ülke genelinde 942 bin 357'si silahlı 610 bin 208'i silahsız olmak üzere 1 milyon 552 bin 565 sertifikalı güvenlik görevlisi var." dedi.

Bazı yerlerde özel güvenlikten bir ordu kurulduğunu söyleyen Yücesan, "Biz asker milletiz, Türk ordusunun emrindeyiz. Böyle üçüncü bir ordu diye bir şey yok. Ekmeğinin peşinde olan insanların böyle ordulaşma gibi niyetleri de yok." dedi.

"Birtakım sorunlar yaşanıyor"

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise özel güvenlik sektörünün son yıllarda ülkede oldukça yaygın bir alan oluşturduğunu dile getirdi.

Uzunkaya, özel güvenliğin, güvenlik hizmetleri ile de çok yakın temaslarının olması ve genel kolluğun yardımcısı durumunda bulunması nedeniyle gerek vatandaşa güvenlik olarak yansıyan, gerekse temel görevi olan kolluğun hizmetlerini daha sağlıklı yürütmesinde destek olması boyutuyla önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

Türkiye genelinde 1,5 milyonun üzerinde sertifika almış ve fiilen de 300 bine yakın özel güvenlik görevlisinin güvenlik hizmeti verdiğini belirten Uzunkaya, "Özellikle uygulama alanında yaşanan yetersizlik ve eğitimsizliklerden ya da yasal düzenlemesi olmamasından kaynaklı yetki karmaşası ya da iç içe geçmeden kaynaklı birtakım sorunlar yaşanıyor. Bu çalıştayın sonucunda çıkarılacak rapor eksikliklerin giderilmesinde önemli bir rol oynayacak." diye konuştu.