Türkiye, Yunanistan'a kaçan darbecileri bir kez daha istedi

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis ve diğer yetkilerle bir araya geldi.

Darbeci askerlerin yanı sıra Yunanistan'a kaçan bazı FETÖ mensuplarının iadesini, terör örgütü DHKP-C mensuplarına ilişkin konuları ve ülkede ceza alan bazı hükümlülerin nakli konularını görüştü.

"Türkiye'nin tezleri belli"

Uçar, Türkiye'nin daha önce darbeci 8 askerin iadesine ilişkin iki kez talepte bulunduğunu hatırlattı.

"Türkiye'nin tezleri belli. Biz 8 askerin iadesini istiyoruz. Daha önceki iade talepleri soruşturma aşamasında olan belgeler, yani dava açılmadan iddianame kabul edilmeden önceki soruşturma kısmından belgeleri içeriyordu. Şimdi, 33. Ağır Ceza Mahkemesinde bu 8 darbeci ve beraber hareket ettiği 11 kişi orada yargılanıyorlar."

"Hepsinin kamera kayıtları var"

Yunanistan Yüksek Mahkemesinin darbecilerin Türkiye'de işkence ve kötü muamele görme ihtimali gerekçesine sığındığına işaret eden Uçar, biten darbe davalarının olduğunu ve yargılamaların hepsinin kamera kayıtlarının bulunduğunu söyledi.

"Bu üçüncü iade talebi oluyor"

Uçar, Yunan makamlarının iade taleplerine karşı "erkler ayrılığı ve yargı kararı olduğu için bir şey yapamayız" yanıtını verdiğini aktararak, "Biz de bunun karşılığında şu anda başlayan yargılama safhasında ortaya çıkan yeni deliller de dahil olmak üzere bugün yeni bir dosya verdik. Yargılama açısından deliller de var içinde. Biz iade ısrarımızı sürdüreceğiz. Bu üçüncü iade talebi oluyor." diye konuştu.

"Suçun işlendiği yer önemli"

Yunan Adalet Bakanı Kontonis'in darbecilerin Türkiye'nin talebi halinde Yunanistan'da yargılanabileceklerine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Uçar, "Uluslararası hukukta ve Türk Ceza Kanunu'nda kurallar çok açık ve net. Suçun işlendiği yer önemli. Burada devam eden bir eylem olsa, buraya geldiklerinde de helikopterle bir eylem yapsa veya birisini yaralasalar, o gerekçeyle bunları yargılayabilirler. Ama eylem tamamıyla Türkiye'de olmuş." cevabını verdi.

Uçar, iade dışında bir alternatifi düşünmediklerini vurgulayarak, Yunanistan'da yargılamayı makul bulmadıklarını söyledi.

"Darbecilere ilişkin yeni iade talebinde kasten öldürmeye yönelik deliller var"

Yunan yargısının kararını değerlendiren Uçar, "Türkiye onların adil şekilde yargılanacağına dair teminat verdi. 'Ben sizin teminatınıza güvenmiyorum.' demek yargının işi değildir. 'Ben sizin bize verdiğiniz söze itimat etmiyorum.' demek yargının işi değil. Yargının bu Türkiye'nin beyanına itimat etmesi lazımdı. Hukuk zorlandığını düşünüyorum." dedi.

Uçar, yeni iade talebine öncekilerden farklı delillerin de eklendiğine dikkati çekerek, iddianamede yer alan ve 8 darbeciden dördü hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarına ilişkin delillerin de son iade talebinde bulunduğunu kaydetti.

İadenin tüm şartlarının mevcut olduğunu vurgulayan Uçar, Yunan adalet makamlarının yeni iade talebinin mahkemeye iletileceğini ve detaylı bir şekilde inceleneceği söylediklerini aktardı.

Öte yandan helikopterle firar eden darbeci 8 asker dışında Yunanistan'a kaçan diğer iki askerin sınır dışı edilmesi yönünde talepte bulunuldu. Bunun mümkün olmaması halinde iade talebi prosedürüne girilecek.

Yunanistan'dan 15 FETÖ'cü için talep

Uçar, Yunanistan'a kaçan diğer FETÖ mensuplarından toplam 15 kişi hakkında da Yunanistan'dan talepte bulunulduğunu anlatarak, resmi olarak 8 kişinin iadesinin talep edildiğini, 7 kişi hakkında da geçici tutuklama istemi olduğunu söyledi.

Uçar, Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'lilerin burada işledikleri suçlardan dolayı yargılanacağını anımsatarak, "Ama Türkiye'de suç işleyip buraya kaçanlar da var. Biz onların iadesini istiyoruz."dedi.

Uçar ayrıca, toplam 8 bin firari bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yunan yargısı, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askerin iadesini reddetmişti. İltica başvuruları hakkında kesin karar verilmeyen darbeciler, idari gözaltında tutuluyor.

Kaynak: AA