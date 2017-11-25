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Türkiye yeniden: Mezun buluşması

Türkiye'de okuyan ülkelerine dönüp önemli işlere imza atan 500'den fazla kişi İstanbul'da buluştu.

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Kimi yıllar önce mezun oldu, kimi geçtiğimiz yıl. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın organizasyonu ile Türkiye'de yeniden buluştular.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açılışını yaptığı etkinlik, Lise ve Üniversite'yi Türkiye'de okuyan, 2015 yılında hayatını kaybeden eski Libya Başbakanı Muhammed el Manguş'u anlatan belgeselin gösterimiyle başladı.

Türkiye'deki okullardan mezun olan yaklaşık 150 bin kişi, 160 ülkede kariyerlerine devam ediyor.
Bazıları ülkelerinin yönetiminde söz sahibi.

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yükseköğretim hakkı konusunda fırsat eşitliğini savunduklarını söyledi. Çavuşoğlu, mezunların ülkelerinde Türkiye algısını canlı tuttuklarını da belirtti.

Büyük Öğrenci Projesi merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimiyle 1992 yılında hayata geçirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, "Türkiye Bursları" adı altında yeniden yapılandırıldı.

Son 5 yılda Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı bir önceki döneme göre 4 kat arttı. Türkiye Mezunu TRT sanatçısı Ahmet Tuzlu da programda saz ekibiyle mini bir konser verdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türkiye yeniden, Mezun buluşması
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