Türkiye ve İran düzensiz göçü görüşecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, yılın başından beri Türkiye'nin Afganistan'dan yoğun bir düzensiz göç akımına maruz kaldığını söyledi.

Göç akımının başlamasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Afganistan'daki muhataplarıyla görüştüğünü anlatan Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak da Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda, Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenlerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili iyi bir çalışma başlattıklarını vurguladı.

Ayaz, bugüne kadar 6 bin 846 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkelerine dönüşlerini sağladıklarını belirtti.

"Önümüzdeki 2 hafta içinde ülkesine dönen Afganistanlıların sayısının 10 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bu 2 hafta içinde 10 charter uçuşumuz var. Bu hafta Ağrı ile Van'dan 4 charter uçağı kalkacak. Daha sonra Erzurum ve Adana'dan kalkacak uçaklar var. Edirne ve Kırklareli'den ise tarifeli uçuşlar olacak. Afganistan Büyükelçiliği ile konsolosluk yetkilileri de gerekli seyahat belgelerini tarafımıza göndermeye devam ediyor. Geri dönüşler önümüzdeki dönemde artarak devam edecek."

Abdullah Ayaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın Afganistan ziyaretinde ifade ettiği gibi yasal olarak Türkiye'ye gelen Afganistanlıların başlarının üstünde yeri olduğunu ancak düzensiz göçmen olarak gelenlerin ülkelerine güvenli şekilde dönmeleriyle ilgili çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

"Türkiye ile Afganistan arasındaki iş birliği devam edecek"

Başbakan Yıldırım'ın Afganistan ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisinin de heyette olduğunu belirten Ayaz, ziyaret kapsamında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini vurgulayan Abdullah Ayaz, "Afganistan ziyaretimizde, Türkiye ile Afganistan arasındaki iş birliğin önümüzdeki dönemde devam etmesi yönünde mutabakata vardık. Şu anda bu 2 ülke arasında iyi bir iş birliği var" diye konuştu.

"Göçteki son durumu konuşmak için İran'a gideceğiz"

Abdullah Ayaz, İran'la son dönemde düzensiz göç konusunda görüştüklerini ifade etti.

"Genel Müdürlük olarak düzensiz göç konusunu İranlı mevkidaşlarımızla değerlendireceğiz. Ayrıca yine Bakanlığımızdaki farklı heyetler İran'daki muhataplarıyla da yoğun olarak görüşüyor. Biz şuna inanıyoruz; Afganistan'da yaşananlar ve Afganistan'dan ülkemize gerçekleşen göç, Afganistan, İran ve Türkiye'nin bir krizi değil, bir insanlık krizidir. Esas sorumluluk Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç savaşa sebep olan ülkelerdir."

"Duvarlar sınır güvenliğinin alınması için önemli"

Ayaz, sınır güvenliğiyle ilgili yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade ederek, Iğdır'da yapımı devam eden duvar inşasında sona yaklaştıklarını aktararak, "İnşallah bu yıl da Ağrı'da yapılan duvarın bitirilmesi amaçlanıyor. Bu duvarların sınır güvenliğinin alınması adına önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA