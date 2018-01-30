Türkiye tek yürek 'Zeytin Dalı'na tam destek

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Erol Yılmaz, "Zeytin Dalı Harekatı"na destek vermek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 2 aylık emekli maaşını bağışlayarak, Türk askerlerine hep dua ettiğini söyledi.

İki aylık maaşı tutarındaki 2 bin 800 lirayı Mehmetçikler için gönderdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Gençliğim geçti. İhtiyarlığımdan dolayı da maalesef askere almıyorlar. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına iki aylık emekli maaşımızı yatırdık. Türk askerine helali hoş olsun. Onlar orada, biz de burada onlara dua ediyoruz. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun. Karınca kararınca biz de böyle düşündük."

81 yaşındaki Sadık Dede'den gönüllü askerlik başvurusu

Şırnaklı emekli güvenlik korucusu 81 yaşındaki Sadık Güngör, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yıllarca terör örgütü PKK'ya karşı Mehmetçik ile omuz omuza mücadele veren güvenlik korucularından Güngör, TSK'nın Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ettiği dualar ile destek veriyor.

İlerleyen yaşına rağmen Afrin'de Türk ordusunun yanında olmak isteyen 9 çocuk babası Güngör, Kumçatı Jandarma Karakol Komutanlığına gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

Evinde her zaman Türk bayrağını dalgalandıran Güngör, karakol komutanlığına sunduğu dilekçede, "Tüm terör örgütleri ile yıllardır yılmadan, yorulmadan mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. 81 yaşında olmama rağmen güvenlik güçlerimize yardımcı olmak adına gerekirse şehit olmak için bu operasyona (Afrin) gönüllü olarak katılmak istiyorum." dedi.

Gönüllü askerlik başvuruları

Gaziantep ve Adıyaman'da bazı vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Adıyaman'da kentin farklı noktalarında toplanarak Çelikhan Kaymakamlığı önüne gelen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, gazetecilere yaptığı açıklamada 300 kişinin askere alınmak için başvurduğunu söyledi.

Çelikhan halkının her daim devletinin ve milletinin yanında olduğunu anlatan Eşki, oluşan hassasiyet sonucu kendilerine başvuran kişilerin dilekçelerinin inceleneceğini kaydetti.

Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

İslahiye Askerlik Şubesine evraklarını temsil eden grup adına açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Macit, Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını dile getirdi.

Yeniden gazi ve şehit olmak için hazır olduklarını ifade eden Macit, ellerinden geldiğinde Mehmetçiğin arkasında duracaklarını kaydetti.

Avcılardan gönüllü askerlik dilekçesi

Tokatlı avcılar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Tokat Askerlik Şubesine giderek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 25 avcı adına basın açıklamasını okuyan Akdoğan Avcılar Derneği Başkanı Abdurrahman Utuş, Afrin'e gitmek için can attıklarını söyledi.

60 araçlık konvoy destek turu attı

Kilis'te Musabeyli Muhtarlar Derneği üyelerinin oluşturduğu 60 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında bulunan askerlere destek turu attı.

Musabeyli ilçesinden hareket eden konvoy, İslahiye yolunda seyrederek sınır hattında yer alan Gülbaba köyüne ulaştı. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar ile bölgede bir süre ilerleyen araçtakiler, yoldan geçen askeri birlikleri selamladı.

Daha sonra Gülbaba Tabur Komutanlığına geçen konvoydakiler, dualar eşliğinde 4 kurban kestirdi.

İzmirli kadınlardan Zeytin Dalı Harekatı'na mektuplu destek

İzmir'de bir grup kadın, "Zeytin Dalı Harekatı"nda görevli askerlere destek mektubu gönderdi.

Türk bayraklarıyla Pasaport semtindeki PTT şubesi önünde toplanan Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubesi üyesi bir grup kadın, "Yüreğimiz Afrin'de Mehmetçik ile atıyor", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "Kahrolsun ABD emperyalizmi" yazılı dövizler taşıdı.

"Hepimiz Mehmet'iz, PKK'ya yeteriz" şeklinde slogan atan kadınlar, yanlarında getirdikleri destek mektubunu Türk askerlerine iletilmek üzere Genelkurmay Başkanlığına postaladı.

Askerin cesaretini ve kararlılığını yürekten selamladıklarını dile getiren Of, şöyle konuştu:

"Türk askeri Çanakkale, Sakarya, İnönü ve Kıbrıs'ta olduğu gibi Afrin'de de tarih yazıyor. Ortadoğu'da 22 ülkenin haritası değişecek diyerek masa başında sınır çizenler, yeni harita yapanlar, Türk milletinin tarihini hafife aldılar. Biz bu haritayı ve sınırların her miliminin bedelini can ve kanla çizdik. Türk ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile PKK'yı hendeklere gömdü, Afrin'de emperyalizmin planlarını bozguna uğrattı. Yıllardır bölgemizde huzuru ve vatan bütünlüğünü hedef alan bölücü hainlerin kimlerin hizmetinde olduğunu çok iyi biliyoruz."

Mersin'de arı yetiştiricileri askerlere 2,5 ton bal gönderdi

Mersin'de, Arı Yetiştiricileri Birliğince üreticilerden toplanan 2,5 ton bal, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere gönderildi.

Üreticiler, askerlere moral olması için balların bulunduğu tenekeler üzerine "Kahraman Türk ordusu, dualarımız, yüreğimiz sizlerle. Sizlerle gurur duyuyoruz", "Dualarımız sizinle Allah muzaffer eylesin" gibi mesajların olduğu not kağıtları da ekledi.

Ürünlerin çiçek ve kekik balı olduğunu söyleyen Birlik Başkanı Mehmet Ali Topril, paketlerin Kilis'te askeri yetkililere teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Hatay

Hatay'da da sağlık çalışanları yaptıkları açıklamayla harekata destek verdi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikası Hatay İl Temsilciliği Onursal Başkanı Metin Yılmaz, Hatay Devlet Hastanesi önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgeye barışı ve istikrarı getirerek, halka huzuru teşkil edeceğini belirtti.

Yılmaz, ayrıca, sağlık çalışanları olarak Türk Tabipleri Birliğinin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamayı da kınadıklarını belirtti.

Osmaniye

Osmaniye'de de MHP Kadirli İlçe Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla ilçedeki esnafa Türk Bayrağı dağıtıldı.

Edirne

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı'nda ihtiyaç duyulması halinde sıkıntı yaşanmaması için kan bağışı yaptı.

Türk Kızılayı Edirne Şubesi'nce kurulan sedyelerde çalışanlar kan verdi.

İl müdürlüğüne bağlı huzurevi, çocuk sitesi ve müdürlük çalışanları kan vermeye devam ediyor.

Bursa

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Büro Memur-Sen Bursa Şubesi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Sendika üyeleri ellerindeki döviz ve pankartlarla Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk anıtı önünde toplandı.

Grup, basın açıklamasının ardından harekatta şehit olan askerler için dua okudu.

Kaynak: AA