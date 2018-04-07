Türkiye, Somalili askerlere özel eğitim veriyor

Somali Silahlı Kuvvetleri'nin teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ve eğitimine destek sağlanması amacıyla kurulan komutanlığın açılışı, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve ülkeyi ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılımıyla 30 Eylül 2017'de yapıldı.

İç savaş ve kıtlığın yanı sıra terörün felaketin eşiğine getirdiği ülkede güvenliğin yeniden sağlanması girişimlerinin en önemli adımı olma özelliği taşıyan eğitim merkezinde, Somali Harp Okulu ile Astsubay Okulu da faaliyetlerini sürdürüyor.

Hint Okyanusu kıyısına konuşlu komutanlıkta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), seçkin personeli tarafından Somali ordusunun temelini oluşturacak subay ve astsubay adayları ile erlere eğitim veriliyor.

Harbiye geleneklerine göre yetiştirilen Somalili askerlere, askeri konuların yanı sıra "liderlik" eğitimi veriliyor.

Mimari açıdan Mogadişu'nun en modern kampüsüne sahip tesiste dil laboratuvarı, kütüphane, sinema ve konferans salonu da bulunuyor. Çevre düzenlemesi süren birliğin bahçesi, askerler tarafından dikilen ağaçlarla yeşillendiriliyor.

Kışlada bir de cami bulunuyor. Eğitimlerde yaşanabilecek yaralanmaların tedavisi kışlada yer alan revirde gerçekleştirilirken Somalili askerlerin saç traşı da Türk berberler tarafından yapılıyor.

Somalili askerlerden İzmir Marşı

Harp Okulu'nda Türkçe öğrenen askerler okuma, yazma ve konuşma becerileriyle dikkati çekiyor.

Sabahın erken saatlerinde eğitim alanında toplanan Somalili askerler, birliğin tümünün belirli zaman ve saatlerde eksiksiz şekilde sayıma hazır olmasını tanımlayan "içtima" düzeninde, Somalili bölük komutanlarına tekmil veriyor.

Temel askeri eğitimlerden "yanaşık düzen eğitimi" kapsamında "yürüyüş kararı sayma" komutunun ardından yürüyüşe başlayan askerler, Somali Milli Marşı'nın yanı sıra İzmir Marşı ile Harbiye Marşı'nı seslendiriyor.

Komandolardan muharebe eğitimi

Muharebe, silah bilgisi, mayın ve el yapımı patlayıcı, temel denizcilik, tanksavar, ağır makineli tüfek ile mekanik nişancılık ve atış eğitimi alan askerler, ayrıca engelli koşu, İtalyan çukuru ve İrlanda masası gibi zorlu bölümlerden oluşan pentatlon parkurunda fiziksel eğitimden geçiriliyor. Parkurda çeviklik, dayanıklılık, esneklik, denge ve koordinasyon test ediliyor.

Somalili askerlere, muharebe eğitimi kapsamında arazide mevzi alma, mevzi değiştirme ve sıçrama eğitimi ise komandolar tarafından veriliyor.

Askerler, beden eğitimi dersinde de Türk eğitmenleriyle futbol ve basketbol oynamayı ihmal etmiyor.

Türk mutfağına özel karavana

Eğitimlerin aralıksız devam ettiği tesiste askerlerin yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

Somalili öğrenciler, Türk aşçılar tarafından hazırlanarak servis edilen yemekleri, "yemek duası"nın ardından Mehmetçik ile aynı yemekhanede yiyor.

Karavanada yayla çorbası, kuru fasülye ve pilav gibi Türk mutfağına özgü yemeklerin yanı sıra ülkede yetişen papaya ve karpuz gibi tropikal meyveler de yer alıyor.

Milli tüfekler Somali'de

Askerlerin, atış eğitimi sırasında yerli üretim milli piyade tüfeğini (MPT-76) kullanmaları dikkati çekiyor.

Somalili askerler, farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek olan, "dünyanın en iyi piyade tüfeği" MPT-76 ile atış 200 metreye atış yapıyor.

Ayrıca Somali'de görevli Mehmetçik için tasarlanan peç, TSK personelinin üniformasının sağ kolunda yer alıyor. "Somali Türk Görev Kuvveti" yazısının altında, Türk ve Somali bayraklarının yanı sıra kartal çizimiyle süslenen peçin altındaki "Afrika Kartalı" yazısı dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımına ilişkin açıklaması sonrası TSK tarafından yerli üretim silah kullanımına yönelik çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda yerli üretim MPT-76 öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı.

Daha önce Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik'in kullanımına sunulan silahlar, yurt dışında ilk kez Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda eğitim silahı olarak kullanıldı.

TSK'den Somali'ye özel hücum yeleği

Eğitim gören askerlere silah, teçhizat, donanım ve kıyafet desteği de sağlanıyor.

Somalili askerler, TSK'nin özel üretim hücum yeleklerini kullanıyor. Araziye uygun renk tonlarıyla dikkati çeken hücum yeleklerinin üzerinde Somali'nin uzaydan görünümü yer alıyor.

"Somali halkı Türkiye'yi çok seviyor"

Eğitim üssünde görev yapan Somali Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Abdullahi Warsame Takar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali halkına, gençleri, ülkenin geleceğine katkıda bulunmaları için Harp Okulu'na göndermeleri çağrısında bulundu.

Türk askerlerinin verdiği eğitimlerle daha disiplinli bir ordu yetiştirileceğini, eğitilen Somalili askerlerin, Somali Silahlı Kuvvetlerinin temelini oluşturacağını belirten Tuğgeneral Takar, "Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Somali halkı Türkiye'yi çok seviyor" dedi.

"Güçlü ordu, güçlü Somali"

Somalili eğiticilerden Üsteğmen İbrahim Muhammed Ahmed, eğitim gören askerlerin disiplin seviyesi yüksek profesyonel Somali ordusunun temellerinin atılmasında büyük katkısı olacağını söyledi.

Eğitimlerle Somali Silahlı Kuvvetlerinin, yurdunu iç ve dış tehditlere karşı daha kararlı şekilde savunacağını dile getiren Ahmed, yetişen vatansever askerlerin, ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması, ulusal çıkarların korunması ve istikrarın tesis edilmesinde etkin rol üstleneceklerini belirtti.

Ahmed, "Ortak kültür, tarih ve medeniyet mirası sayesinde Türk subay ve astsubayları ile eğitimler sırasında birbirimize olan sevgimiz ve kaynaşmamız daha da artmış, bu da eğitimlerimizi daha verimli hale getirmiştir. Bu kışlada çağdaş bir eğitim alan bizler, Somali halkının övünç kaynağı olacağız ve 'güçlü ordu, güçlü Somali' parolasıyla azim ve kararlılıkla çalışarak ülkenin güvenliğini sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Somali Harp Okulu öğrencisi 19 yaşındaki Hasan Abdullah Ahmed de verilen eğitimden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türk eğitmenler eşliğinde Somali'nin daha güzel yarınları için çalıştıklarını belirten Ahmed, "Vatanımız ve Somali ordusu bizimle çok güçlü olacak" dedi.

Ahmed, Osmanlı Devleti'nin 500 yıl önce zor durumdaki Somali'ye yardım ettiğini hatırlatarak, "Bugün de Somali zor durumda, bütün dünya Somali'ye kapılarını kapattı ancak Türkiye yardım elini uzattı. Bunun için Türkiye ve Somali kardeştir. Somali Türkiye'dir, Türkiye Somali'dir. Kardeşler birbirlerine hesapsız yardım eder. Kardeşlerimiz bize şimdi hesapsız yardım ediyor, gelecekten umutluyuz" şeklinde konuştu.

Harp Okulu'nda Türkçe öğrendiklerini anlatan Ahmed, "Sizden çok uzaklarda sizi Türkçe anlıyoruz ve sizi çok seviyoruz. Türk milletine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Somali'den bütün Türkiye'ye selam ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, gerçek bir dost"

Somali Astsubay Okulu Muhiddin Muhammed Tifou da aldıkları eğitim sayesinde iyi bir asker olacaklarını ve Somali'nin emniyeti için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin gerçek bir dost olduğunu belirten Tifou, "Türkiye, Somali halkına kötü zamanda çok yardım ediyor. Kötü günümüzde her zaman yanımızda oldunuz. Türkiye'nin şimdi ve her zaman yanımızda olmasını istiyorum. Yardımları için Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Biz, sizi çok seviyoruz. Biz, Türkiye'yi çok seviyoruz" diye konuştu.

TSK'den bölge barışına katkı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da konuşlu Türk birliği, 22 Ağustos 2017'de göreve başladı.

Türkiye, korsanlık, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara da destek sağlıyor.

TSK, deniz unsurlarını dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri ile Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları ile mücavir bölgelerde görevlendirdi. Türkiye, bölgedeki faaliyetlere Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) kapsamında gemi görevlendirerek veya milli kontroldeki gemiler vasıtasıyla katkı sağlıyor.

Türkiye, daha önce 4 kez CTF-151 Komutanlığı'nı üstlendi.

Kaynak: AA