Türkiye soğuk ve kar yağışının etkisi altında

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 13 dereceyle Kars ve Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden Erzurum ve Erzincan çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Tunceli'de 2, Erzincan'da 4, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 13, Ardahan'da 10, Erzurum ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Kars'ta 0, Erzurum'da 3, Iğdır'da 8, Erzincan'da 10, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Erzurum ve Ardahan'da 17, Ağrı'da 16, Kars'ta 4, kayak merkezlerinde ise Palandöken'de 66, Cıbıltepe'de 57, Ergan'da 54 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece beklenen kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Karla mücadele

Tunceli'de 16 Ocak'tan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanmayan köy yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

6 karla mücadele ekibi ulaşım sağlanamayan 21 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, yüksek kesimlerdeki kar temizleme çalışmalarını, yer yer meydana gelen sis ve tipi olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden Erzincan'ın ilçelerinden Çayırlı'da 4, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 2 ve Tercan'da 4 olmak üzere toplam 11 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için 6 ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas-Malatya karayolu ulaşıma açıldı

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ile Malatya'nın Hekimhan ilçeleri arasında etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle, dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Sivas-Malatya karayolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Kontrollü olarak her iki yönü trafiğe açılan karayolunda, kar ve tipi zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, bazı bölgelerinde buzlanma ve sürgün olan karayolunda sürücülere zincir takmaları uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA