Türkiye sis, sağanak, kar etkisi altında

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'in bazı bölümlerinde etkili olan sağanak ve sis, kara ve hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Gaziantep'te Çarşamba akşamından bu yana görülen ve sabaha karşı yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.

Sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki seferlerde de aksaklıklar yaşandı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle piste iniş yapamayan uçakların Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki havalimanlarına yönlendirildi, bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşandı.

Öğle saatlerinde yağışla birlikte sisin dağılması bekleniyor.

Şanlıurfa'da sis

Şanlıurfa'da kent merkezlerinde sabah erken saatlerde sis etkili oldu. Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafiğin kontrollü sağlandığı kentte, sürücüler sis farlarını açarak ilerledi.

İl merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kilis'te sis

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor. Polis ekipleri, olası bir kazaya meydan vermemek için denetimlerini sıklaştırdı.

Trafik ekipleri ayrıca sürücüleri, yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemerlerini takmaları, aşırı hız yapmadan ve sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeleri konusunda uyarıyor.

Adıyaman'da sağanak

Adıyaman kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Esnaf, iş yerleri önünde biriken suları temizlemeye çalıştı.

Hakkari'ye yoğun kar uyarısı

Hakkari çevrelerinde halen hafif olarak devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağı ve Cuma gece yarısına kadar yoğun (20-50 santimetre) devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sivas'ta 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas merkezde 4, ilçelerden Gürün'de 3, Kangal'da 15, Suşehri'nde 2 ve Zara'da 4 olmak üzere 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 10 dozer, 29 destek aracı, 19 yükleyici, 9 kar bıçaklı kamyon ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışı ve soğuk havanın hafta boyu etkili olacağı uyarısı yaptı.

Doğu'da en düşük sıcaklık -13 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçerken, kar yağışı öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Erzincan'da zaman zaman etkili olacak.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Erzincan'da 1, Tunceli'de 2, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Kars'ta 10 ve Ardahan'da 13 derece kaydedildi.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Tunceli'de 4, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 ve Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kent merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum'da 19, Ardahan'da 18, Ağrı'da 15 ve Kars'ta 7 santimetre ölçüldü.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık düşüyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 6 ila 8 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek.

Çok bulutlu hava beklenen bölgede yağışların yağmur ve sağanak, doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ile çatı uçması gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kütahya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma

Kütahya'yı çevre il ve ilçelere bağlayan karayollarında, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nda, kayan tırlar yüzünden bir süre ulaşım sağlanamadı. Tırların çekiciler tarafından kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Domaniç-İnegöl Karayolu'nun Kocayayla mevkisinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri greyderlerle küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Batı Akdeniz için yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimler yağmur, zamanla karla karışık yağmurla kar yağışlı geçecek.

Rüzgarın güney, öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece düşecek.

Muğla'nın güney, Antalya'nın doğu ilçelerinde de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış, denizlerde ise fırtına bekleniyor.

Kaynak: AA